Bianca Flowers Disha Raychaudhuri Travis Hartman [ワシントン ２１日 ロイター] - 米国では、与党共和党主導による選挙区再編の試みにもかかわらず、先

政治組織「米国民​主社会主義者（DSA）」のメンバーで、下院議員に当選した（左から）アンジェラ・ゴンザレス＝トーレス氏（民主党・カリフォルニア州）、 ダリアリサ・アビラ・シュヴァリエ氏（民主党・ニューヨーク州選出）、メラット・キロス氏（民主党・コロラド州選出）。11月8日、米ワシントンで撮影。

REUTERS/Elizabeth Frantz - 米国では、与党共和党主導による選挙区再編の試みにもかかわらず、先の中間選挙を経て野党民主党の黒人議員新人グループが過去３０年余りで最も多く来年１月に連邦議会へ加わる。 ロイターの分析で明らかになった。 この黒人議員の増加が、実際に立法上の影響力へ結び付くのかが問われることになる。 米下院歴史局のデータによると、来年１月の第１２０議会における黒人の民主党新人議員は１３人と、１９９３年以来最多。

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うち４人は３４歳以下で、現在の黒人下院議員の過半数は２０２１年以降に初当選した議員で占められることになる。 専門家の見立てでは、新たな黒人議員の流入によって投票権保護、医療費負担の軽減、経済格差の是正といった課題が議会の優先政策として一層重視される可能性がある。 また民主党の政策形成において新世代の指導者たちの発言力が高まることも期待されている。 もっとも、その影響力が実際の成果につながるかどうかは、重要委員会のポスト獲得や法案成立を実現できるかに左右される。

トランプ政権下で少数派保護やＤＥＩ（多様性・公平性・包摂性）政策の見直しなどの動きが強まる中で、これらの政策実現は容易ではない。 下院４３５議席のうち、黒人候補は第１２０議会で５８議席を獲得した。 現議会の６１議席からは減少したが、南部ルイジアナ州ではさらに２人の黒人候補が１２月１２日の決選投票に進んでいる。 黒人共和党議員４人は議会を去るため、共和党所属の黒人議員は上下両院を通じて南部サウスカロライナ州選出上院議員ティム・スコット氏のみとなる。

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また中西部イリノイ州で民主党のジュリアナ・ストラットン氏、同じ中西部ミシシッピ州で民主党のスコット・コロム氏が勝利したことで、上院の黒人議員数は過去最多の７人となった。 シンクタンク「ジョイント・センター・フォー・ポリティカル・アンド・エコノミック・スタディーズ」のデドリック・アサンテ・ムハンマド氏は「黒人議員が大幅に増えることの重要性と、その効果が２０年から３０年後に現れることを示している」と説明した。１９９３年に議会が開会した際には１６人の黒人新人議員が誕生。 その後１年間で計１７人と歴代最多になった。

現在、最も長く在任している黒人下院議員６人のうち５人は、１９９１年または１９９３年に初当選した。 アフリカ系米国人の政治指導者研究で知られるエモリー大学のアンドラ・ギレスピー教授は「議会において人口構成に見合った代表が確保されれば、各委員会にも多様な代表を送り込むことができる。 議会黒人議員連盟が結成された理由の１つも、黒人議員を重要委員会に配置するよう党指導部に働きかけるためだった」と指摘する。

議連会長を務める東部ニューヨーク州選出のイベット・クラーク下院議員は「全国の有権者から、地域社会が直面する危機に対処するため、より大胆な取り組みを求める声が寄せられている」と述べ、とりわけ物価高への対応が最重要課題だと強調した。 黒人民主党議員が保有していた４選挙区は、共和党が議席増を狙って再編対象とした。 こうした動きは、連邦最高裁が２０２３年４月に投票権法の効力を弱める判断を示した後、一段と活発化した。 しかし、これまでに結果が確定した３選挙区では、共和党はいずれも奪取に失敗している。

南部アラバマ州のショマリ・フィギュアーズ氏、南部ノースカロライナ州のドン・デービス氏はともに民主党所属で再選され、南部テキサス州では民主党のレティシア・グティエレス氏が、従来アル・グリーン氏が保持していた再編後の選挙区で勝利した。 なお、グティエレス氏自身は黒人とは認識していない。 ルイジアナ州では２人の黒人女性が残る２議席の獲得を目指している。 黒人多数の選挙区として再編された区では民主党のチャウナ・バンクス氏が共和党のブレーク・ミゲス氏と決選投票で対決する。

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隣接区では、予備選で約１８％を得票して首位となった民主党のパトリシア・ムーア氏が、１７．２％を得票した共和党のゲイブ・ファーメント氏と争う。 南部ジョージア州選出のラファエル・ウォーノック上院議員はロイターに、新議会開会前から政策課題の策定を進める必要があると語った。 同氏はコロム氏への資金支援や選挙応援を行っており、コロム氏が当選すればミシシッピ州から１４０年以上ぶりの黒人上院議員となる。 とはいえ主要法案の多くは依然として上院で超党派の支持を必要とし、共和党のトランプ大統領には議会通過法案に拒否権を行使する権限がある。