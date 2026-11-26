Trevor Hunnicutt Andrea Shalal [パームビーチ（米フロリダ州） ２５日 ロイター] - ３週間前の米中間選挙で、有権者はトランプ大統領の関税措置によって悪化したとされる経

Trevor Hunnicutt Andrea Shalal - ３週間前の米中間選挙で、有権者はトランプ大統領の関税措置によって悪化したとされる経済やインフレを巡り、共和党に厳しい審判を下した。

それにもかかわらず、トランプ氏は関税政策をさらに強化している。 政権は２５日、中国、日本、欧州連合（ＥＵ）を含む１４の主要貿易相手国・地域からの輸入品に対する新たな一連の関税措置を発表した。 一見すると不可解なこの措置は、関税に対するトランプ氏の長年の信念と、政権が直面する新たな政治的現実を反映したものだ。 関税は輸入品に課される税金であり、消費者の負担増につながる。

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しかし、米政府高官や大統領の考えに詳しい関係者によると、トランプ氏は関税を、外国の指導者から譲歩を引き出し、企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）に米国内での工場建設を迫り、政府の歳入を確保し、ブルーカラー層の有権者の歓心を買うための手段と見なしている。 トランプ氏は２３日、ＣＮＢＣに対し、建設が進む新工場を指して「これは全て関税のおかげだ」と胸を張った。 その一方で、この政策にはコストが伴う可能性もあると認めつつ「この短い移行期間中には、常にちょっとした頭痛の種がつきまとうものだ」と述べた。