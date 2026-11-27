Robbie Corey-Boulet David Lewis Magdalini Gkogkou Alejandro Gael Montiel [ダカール ２５日 ロイター] - 自爆型のクアッドコ

Robbie Corey-Boulet David Lewis Magdalini Gkogkou Alejandro Gael Montiel - 自爆型のクアッドコプター（４基のローターを備えた小型ドローン）が急旋回し、ロシア軍車両に照準を合わせて急降下する。

別のドローンは飛行場上空でホバリングしている。 ジェット機を狙った攻撃は外れたが、ロシア人とみられる男性３人に命中した。 ロシア軍を標的にするＦＰＶドローン（搭載カメラの映像をリアルタイムで確認しながら操縦する無人機）のこのような映像は、ウクライナでの戦争長期化で珍しいものではなくなった。 しかし、これらの映像はウクライナで撮影されたものではない。

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サハラ砂漠の縁に位置し、ウクライナから５０００キロ離れたマリで撮影された。 映像は、分離独立派とアルカイダ系組織が４月、マリ軍とその後ろ盾であるロシアの準軍事組織に対して共同で一斉攻撃を仕掛けた際に撮影された。 ウクライナの「キルゾーン（殺傷地帯）」で磨かれた戦闘技術が、サハラ砂漠南部のサヘル地域全域で反政府勢力の復活を支える大きな要因となっていることを示している。 政府側の数百万ドル相当の軍事装備は、今や常に上空からの攻撃にさらされている。