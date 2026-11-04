無期迷途4周年「絶響」：エイレーネーとの共犯関係と新育成要素の詳細

戦略型RPG『無期迷途』が4周年記念イベント「絶響」をリリース。S級コンビクトエイレーネーとの緊張感ある物語展開と、Lv.90到達後の新たな育成システム「眼目の鍵」の実装内容を解説します。

戦略型RPG『 無期迷途 』は、iOSおよびAndroidプラットフォーム向けに4周年記念特別メインストーリーイベント「絶響」を含む新バージョンを正式にリリースした。このアップデートにより、プレイヤーは罪悪都市ディスシティのミノス危機管理局局長として、異能力を持つ罪人たち「コンビクト」とともに戦う新たな章へと進むことになる。

禁曲と時間为主题的エイレーネーとの対峙

4周年特別メインストーリーイベント「絶響」では、音楽と物語が一体となった展開を通じて、本作が音楽表現にいかに力を注いでいるかが強調されている。舞台となるディスシティでは、トップアイドルの楽曲に潜んでいたヴァイオリンの音色と禁曲との関連性が明らかになり、狂瞳禁曲をめぐる噂が世間を騒がせていた状況から物語が始まる。

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そんな中で発生した集団死亡事件をきっかけに事態は大きく動き出し、真相を追う局長はある人物と接触する。その人物とは、クイーン集団のCEOであり、トップアイドル・ファルルが所属するファントムエンタメを実質的に支配するエイレーネー・キャンベルである。彼女は本作のリリース初期に実装されたS級コンビクトとして、これまでも物語の重要な局面で存在感を示してきた存在だ。

エイレーネーは主人公である局長を「好敵手」と呼びつつ、今回限り「共犯者」として協力することを受け入れる。しかし、常にチェス盤を俯瞰し冷徹に次の一手を打つ彼女にとって、局長すら盤上の駒の一つにすぎないため、油断は許されない。この"共犯関係"は、一手のミスも許されない極限の緊張感を生み出し、駆け引きが繰り広げられる舞台に響く禁曲の旋律が狂騒曲のように物語を際立たせている。

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地底の信者ヘリックスと演奏家レクイエムの真意

敵側には、地底の信者であるA級コンビクト「ヘリックス」が登場する。彼女の姿からは迷いや恐れ、そして強い信仰心が伝わってくる。地底の思想に染め上げられた者が抱えるいびつな心の揺らぎが絶妙に描かれており、局長の前に姿を現すS級コンビクト「レクイエム」への道標ともなる存在だ。

レクイエムが奏でる禁曲が世界に何をもたらすのか、そしてその胸の内にはどのような想いが秘められているのかを探るにつれて、物語を彩るヴァイオリンやピアノの音色も次第に変化していく。まるで細いヴァイオリンの弦の上に立たされているかのように、プレイヤーは緊張感に満ちた運命の選択を迫られることになるだろう。

また、本イベントに先駆けて公開されたレクイエムの紹介PVでは、本作の新たな挑戦となる3DCGによるキャラクター表現が披露されている。これまで親しみのある美麗なLive2Dにも愛着があるものの、新たな表現に挑む姿勢は素晴らしく、物語の重要な場面で発揮される3DCGならではの魅力は注目すべき点だ。

S級コンビクト育成の新システム「眼目の鍵」

今回の新バージョンでは、Lv.90に到達したコンビクトのステータスをさらに強化できる特殊アイテム「眼目の鍵」が登場する。このアイテムは同一のコンビクトに対して最大3回まで使用可能であり、長年遊んでいるプレイヤーにとって嬉しい育成面の恩恵となっている。

さらに、S級コンビクトの枷共鳴率が上限に達した後も、そのコンビクトを再び逮捕するたびに、追加で「エネルギー溢出逮捕許可」を獲得できるようになった。この許可証は11月6日14時から追加される新ショップで、「眼目の鍵」やS級コンビクトの印と交換可能となっている。

なお、新ショップは枷が上限に達したS級コンビクトを一人以上所持している場合にのみ開放されるため、注意が必要だ。筆者としては「エネルギー溢出逮捕許可」の交換レートは控えめに感じられた部分もあるが、旧バージョンと比べれば育成面での恩恵は格段に大きく、特に熟練プレイヤーにとっては価値の高いアップデートと言える。

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黒淵暗域と局長の魅力再発見

先行プレイでは実際に触れることはできなかったが、「粉砕の防衛線・暗域」に特殊チャレンジモード「黒淵暗域」が追加される。新たに3つのステージが登場し、ポイントランキングも解放される。クリアタイムやボスの撃退タイムなど、さまざまな要素がスコアに反映され、上位100位以内に入ったプレイヤーがランキングに入ることになる。

本作の戦闘システムはタワーディフェンスを軸としながら、移動やスキル発動などのリアクティブな操作も必要とする戦略型システムだ。編成画面にはコンビクトに装備した「罪の刻印」を一目で確認できる表示機能が追加され、戦闘画面ではスキルの発動時間や持続時間も表示できるようになっている。こうした機能の追加により、新モードではより精密な操作と緻密な戦略が試されることになる。

4周年記念イベント「絶響」では、『無期迷途』と音楽の強い結びつきを感じさせるストーリーが展開された。レクイエムが奏でる音楽や、地底とつながる隠れ香の会が漂わせる香りなど、記憶と深く結びついた要素をきっかけに物語は動き、やがて旋律に導かれるように時間という新たなテーマへと踏み込んでいく。

本作の主人公である局長の魅力も光る展開となっており、日常的な残業で濃いクマができたり、疲れがたまるとゴリラの真似をしながら階段を駆け下りたりするなど、実に個性的な一面を見せてくれる。荒事で見せる鮮やかな手際の良さや、エイレーネーの甘言にも靡かない意志の強さは頼もしく、仲間たちとの深い信頼関係も含めて、局長は魅力的な主人公だと再認識させられた。

4周年という節目を迎え、熟練プレイヤー向けの新たな育成要素も追加された本作だが、今から始めるには少しハードルが高いと感じている人もいるかもしれない。しかし、期間限定で登場する強力な新コンビクトに加え、過去の周年イベントで実装され現在も活躍している限定コンビクトを迎えるチャンスもある。チュートリアルステージ「冒険ガイド」も追加されており、本作ならではの戦闘システムやコンビクト同士のシナジー効果を実際にプレイしながら学べるため、始めるなら今！と自信を持っておすすめしたい。