MBSテレビ『住人十色』で紹介された、大津市の琵琶湖を望む無印良品のセミオーダー住宅。建売と注文住宅の中間の自由度で、妻のワークスペースを備えた独自の居住空間を構築した事例を詳報する。

MBSテレビ『 住人十色 ～家の数だけある 家族のカタチ～』の28日放送回では、琵琶湖を望む 大津市 内に位置する独特な住宅が紹介された。MCを務める俳優の 三船美佳 と 駿河太郎 が進行役を務める同番組は、毎週土曜午後5時に関西ローカルで放送されている。この回で取り上げられたのは、白い壁と三角屋根が特徴的な外観を持つ住宅であり、内装と設計を大手生活雑貨販売企業の 無印良品 が手がけた事例である。

この住宅は、一般的な建売住宅と注文住宅の中間に位置する「セミオーダー式」のプランである。無印良品は「木の家」「窓の家」「縦の家」「陽の家」の4つの基本タイプを展開しており、今回登場した家は「窓の家」と呼ばれるカテゴリーに分類される。基本設計をベースとしつつも、住人のライフスタイルに合わせて間取りや仕様を自由に組み合わせられる点が、この住宅システムの特徴となっている。

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予算とデザインのバランスで大津市に新居を計画

この住宅を購入したのは、アルジという家族である。当初、新居を計画していた際、居住していた京都市内では予算的な制約から希望通りの土地や家を見つけることが難しかった。そこで、隣接する大津市へと土地探しを移すことにした。その過程で、大津市内に無印良品のモデルハウスが存在することを知り、実際に見学へ向かった際に、白を基調とした「窓の家」のデザインに直感的な魅力を感じたという経緯がある。

アルジ一家にとって、建売住宅の制約と注文住宅の高コスト・長時間の間にあった自由度のバランスが購入の決定打となった。もともと無印良品の製品を愛好していた夫妻にとって、シンプルでありながら生活に寄り添うデザインは理想的だった。完全な注文住宅のような高い自由度は求めなかったものの、建売住宅のような画一的なプランでは満足できないというニーズに応える形として、このセミオーダー方式が最適解だと判断した。

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妻のワークスペースを優先したWDK間取りの採用

住宅の設計において最も注目を集めたのは、1階のLDK構成である。一般的にはリビングとダイニング、キッチンが一体となった「LDK」が標準だが、この家では文房具作家である妻のワークスペースを優先し、「WDK」という独自の呼び方となる構成采用了。WDKとは、ワークスペース（Workspace）、ダイニング（Dining）、キッチン（Kitchen）の頭文字を組み合わせた造語である。

妻は家事を進行しながら、同時に仕事に取り掛かれる環境を強く希望していた。そのため、キッチンと隣接した場所に、壁で緩く仕切っただけの半個室であるワークスペースを設けた。奥様が散らかりが見えにくいよう、適切な位置に壁を配置し、作業テーブルは使い勝手を考慮してL字型の形状を選択した。さらに、収納ケースがぴったり収まるよう、棚の寸法に至るまで細かく指定を行うことで、機能性と美観を両立させた。

琵琶湖の眺望を活かした2階リビングの設計

1階をWDK構成に割り当てた結果、従来のリビングルームの役割は2階へ移動することになった。階段室と2階のリビングを隔てる壁は、通常よりも70センチ高く設定されており、プロジェクターを使用して映像を投影できるスペースとして整備された。この設計により、家族がゆっくりくつろぐ空間と、妻が集中して仕事をする空間を物理的に分離しつつ、住居内での連携を維持している。

2階のリビングからは、琵琶湖の一望が可能な大きな窓が設けられている。この窓は、サイズや位置を住人が自由に決定できる機能を持っており、写真のような美しい風景をフレームのように取り込む「ピクチャーウィンドウ」として機能している。無印良品の住宅システムにおいて、建築基準や構造上の制限内で、住人の視界や光の取り込み方を最適化できる点が評価されている。

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家族の満足度と生活の質の向上効果

完成した住宅での生活について、妻は「もう幸せですね」と喜びを口にしている。大好きな無印良品の家具や雑貨に囲まれた空間で、仕事と家事の両立がスムーズにできる環境は、妻の満足度を大幅に高めている。夫であるアルジも、妻の仕事環境を最優先した設計意向がWDKという形叶えられたことに対して強い手応えを感じている。

夫は、この住宅のコンセプトの土台が妻の仕事環境の整備にあると認識しており、それが実現した時点で住宅購入は成功だったと評価している。建売住宅の制約や注文住宅の複雑さを避け、夫婦それぞれの要望を具体的な設計図として落とし込んだ事例は、現代の多様な家族のあり方を示す一つのモデルケースとなっている。今後、同様のセミオーダー住宅を希望する消費者にとって、実例としての参考価値は高い。