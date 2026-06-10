無修正・無編集の一発録音で注目を集める新星シンガーソングライターNakamura Hak

東京・田園調布出身の新人シンガーソングライターNakamura Hakが、その独自の音楽スタイルで話題を集めている。彼女の楽曲はすべて歌とアコースティックギターのみで録音され、一切の修正や編集がない一発録音。その生々しい息遣いや張り詰めた空気感が封じ込められた音源は、多くのリスナーの心を掴んでいる。

東京・田園調布生まれの シンガーソングライター Nakamura Hak が、2026年春にデビューし、瞬く間に音楽シーンで注目を集めている。 彼女の楽曲はすべて歌とアコースティックギターのみで録音され、一切の修正や編集がなされていない 一発録音 という手法を採用している。

そのため、張り詰めた空気や生々しい息づかいがそのまま封じ込められ、リスナーに独特の臨場感と感動を与えている。 新人でありながら、人気マンガ「とんがり帽子のアトリエ」のアニメ化作品のエンディングテーマと、同じく人気マンガが原作のテレビドラマ「るなしい」のオープニングテーマに抜擢されるなど、その才能が早くも評価されている。

さらに、ノンタイアップ曲「白は夢」が全国のラジオ局から続々とパワープレイに選ばれ、さらなる注目を浴びている。2026年5月20日には1st EP「白は夢」を、6月10日には1stシングル「ただ美しい呪い」をCDのみでリリースする。 このシングルにはテレビアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のエンディングテーマである「ただ美しい呪い」、「夜に浮かぶ」、「光り」の3曲が収録されている。 特に「光り」と各曲のアニメバージョンは配信されていないため、このCDが初のリリースとなる。

彼女の音源が無修正・無編集であることは大きな話題を呼んでおり、アニメでオンエア中のバージョンもフル尺からの切り抜きではなく、新たに一発録りされている。 CDにはフル尺音源と各楽曲のアニメバージョンを加えた6トラックが収録されており、ジャケットのイラストは「とんがり帽子のアトリエ」の原作者である白浜鴎が描き下ろした。 これにより、音楽ファンだけでなくマンガファンからも熱い視線が注がれている。

また、ノンタイアップ曲「白は夢」は5月度のプランテック調べ「ラジオ・オンエア・チャート」で全国総合5位を記録し、Billboard JAPAN Heatseekers Songsでは3週連続トップ10入りするなど、新人離れした実績を残している。 彼女の音楽は、シンプルながらも力強いギターのストロークと、感情を込めたボーカルが特徴で、聴く者の心に直接響く。 今後の更なる活躍が期待される注目のアーティストである





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Nakamura Hak シンガーソングライター 一発録音 アニメ主題歌 とんがり帽子のアトリエ

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