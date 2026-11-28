本作における結婚機能はエンドコンテンツとして位置づけられており、特定のクエスト進行に影響を与える可能性がある。また、祭りイベントを通じて好感度を高め、名誉灰色たてがみを雇うことで店運営を効率化できる。ティンバーハム製材所の経営権を取得後は、設置物の配置や従業員の動線最適化により収益を最大化する攻略要素が存在し、サブキャラクターのストーリーも高品質で展開される。

筆者の場合，エルナンドの宿屋の女将さんと結婚したところ，エルナンドの宿屋で買い物をするなどのクエストが進まなくなったため，泣く泣く離婚した。 また，結婚に至るまでの所要時間があまりにも長く，結婚から始まる何か，というよりは，現状では結婚自体が目的となるエンドコンテンツとして置かれている印象だ。

結婚や経営に関連するコンテンツとして「祭り」がある。 灰色たてがみのキャンプに「祭りの準備」の任務をさせると，祭りが始まる際に通知が届く。 灰色たてがみのキャンプ内の祭りの会場へ行くと，好感度が上がった相手が続々とやってくる。 ここでさらに会話を行って，好感度を上げられる。

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また，祭りでは一部の来訪者を「名誉灰色たてがみ」として雇える。 名誉灰色たてがみたちには店番や投資などを任せられるので，次に紹介する経営管理のお店も回しやすくなる仕組みだ。 最初の店を出すには，街中に貼り出された「ティンバーハム製材所の管理契約人募集のお知らせ」を読み，マップから「施設」のタブを選択。 ティンバーハム製材所にカーソルを合わせて「契約する」。