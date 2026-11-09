瀬戸内海で震度４地震、南海トラフ巨大地震との関連性懸念

愛媛県今治市で震度４の地震を観測。専門家は南海トラフ巨大地震や歴史的なプレート活動との関連性を指摘し、今後の厳重な警戒を呼びかけています。

愛媛県今治市 において、瀬戸内海地方において異例とされる地震活動が活発化している。２６日午後３時９分ごろ、同地域で 震度４ の揺れを観測し、住民の不安を募らせている。

気象庁のデータによると、今回の震源は瀬戸内海中部であり、マグニチュード（Ｍ）４・５と推定される。この地域でＭ４以上の地震が発生したのは、１９９９年１０月３０日以来、約２０年ぶりのことであった。

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同日午前７時５８分頃にも、同様の震源域で震度３の地震が発生しており、半日足らずで２度の有感地震が記録された。地震が少ないとされる地域での出来事だけに、専門家は過去の歴史的なデータと照らし合わせながら、注意を呼びかけている。

南海トラフ巨大地震との歴史的連鎖

武蔵野学院大学特任教授の島村英紀氏は、岡山県から瀬戸内海全域が相対的に地震が少ないと見なされている現状について、油断を禁じると警告を発している。同氏は、今回の地震が単独の事象ではなく、東海沖から九州沖にかけての太平洋海底に延びる「南海トラフ巨大地震」との関連性を指摘している。

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島村氏は、南海トラフ巨大地震の前震として機能する可能性のあるパターンを提示している。具体的には、１９４４年の東南海地震が発生する１年前に、鳥取県でマグニチュード７・２の鳥取地震が観測されたことを例に挙げている。

今回の今治市周辺の地震は、南海トラフ型のプレート境界でのすべりではなく、直下型に近い特徴を持っていると分析されている。島村氏によれば、西日本において直下型地震が頻発し始めると、最終的に南海トラフ地震が発生するという歴史的な傾向が存在するという。

フィリピン海プレートの活発化

地震発生のメカニズムについて、立命館大学環太平洋文明研究センター教授の高橋学氏は、プレート運動の変化に着目している。高橋教授は災害史の専門家として、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの相互作用が変化しつつあると説明する。

南海地震や東海地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込み、その圧力によってユーラシアプレートが跳ね上がることで発生するとされている。この構造において、フィリピン海プレートの動きが著しく活発になっていると高橋教授は判断している。

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プレート境界でのストレスが蓄積・解放される過程において、瀬戸内海のような内陸部や沿岸部で微小から中規模の地震が多発することは、地殻内の応力変化を反映している可能性が高い。専門家は、これらの地殻変動を無視せず、長期的な視点で監視を続ける必要があると述べている。

今後の警戒と社会的影響

島村英紀氏は、今後も震度４以上の地震が起きる可能性があるとして、地域住民に対する厳重な警戒を求めている。瀬戸内海地方は過去に大きな地震の記録が少ないため、防災意識の低下や建物の耐震基準の不備といったリスクが潜んでいる。

今治市および周辺の自治体では、今回の地震活動を受け、避難訓練の見直しや緊急備蓄の確認など、具体的な対策の強化が求められている。特に、南海トラフ巨大地震への備えという文脈において、個々の自治体が独自に策定している防災計画の現実味を帯びた検証が必要となる。

気象庁は、今後も震源域周辺の地震活動に注視し、必要に応じて発表や警告を発する体制を整えている。市民側においても、最新の地震情報を確認し、突然の揺れに対応できる心構えと物理的な準備を整えておくことが重要である。専門家の予測が的中するか否かに関わらず、備えは常に最大限に行うのが安全策となる。