濵田崇裕、舞台『グレンギャリー・グレンロス』取材会に登場 WEST.終了後初の公の場

俳優の濵田崇裕が5日、東京・IMM THEATERで上演される舞台『グレンギャリー・グレンロス』の取材会に参加した。9月末にWEST.としての活動を終了して以降、初めての公の場で今後の芝居やバラエティーなどへの意欲を語った。

俳優の 濵田崇裕 が5日、東京・ IMM THEATER で上演される舞台『 グレンギャリー・グレンロス 』の取材会に参加した。濵田にとって、9月末をもって WEST. としての活動を終了して以降、初めての公の場となった。

取材会では、今後の活動について濵田崇裕本人が言葉を重ねた。芝居をはじめ、バラエティーなど幅広い分野への意欲を問われると、濵田は「あ、はい！はい！」と即座に返答した。

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濵田崇裕が舞台で演じるリチャード・ローマの役どころ

濵田崇裕は本作で、頭の回転が早く、巧みな話術で契約を獲得してきたやり手の不動産セールスマン、リチャード・ローマを演じる。役柄は、言葉の力で相手を動かす人物として描かれている。

一方、堤は、かつては成功を収めていたものの、今は落ち目で必死に売上を追う中年営業マン、シェリー・レヴィーンを演じる。同じ営業の世界に生きながら、立場が対照的な二人の関係が舞台の見どころの一つとなる。

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作品は、1983年にアメリカの演劇界を代表する劇作家、デヴィッド・マメットによって書かれた戯曲である。同年にイギリスで初演され、ウエスト・エンド演劇協会賞に輝いた。

翌年にはシカゴとブロードウェイで上演され、ピューリッツァー賞を受賞した。92年には映画化され、邦題は『摩天楼を夢みて』となり、高い評価を獲得した。戯曲と映画の両方で知られる作品であることが、今回の舞台への関心を支えている。

成功への欲望と競争社会の現実を描く作品の核心

本作が描くのは、成功を求める人間の欲望や葛藤、そして競争社会の現実である。登場人物たちは、結果を出さなければ立場を失うという緊張の中で生きている。

作品の紹介では、経済環境が大きく変化する現代においても、これらのテーマが色あせないことが強調されている。働く人々が直面する焦りや誇り、勝負の厳しさは、時代を超えて共感を呼ぶ要素といえる。

中年の営業マンが売上に追われる姿と、やり手のセールスマンが勝ち続ける姿は、同じ職場の中に存在する成功と挫折の両面を映し出す。観客は、それぞれの人物の選択に自分自身の姿を重ねることになるだろう。

濵田崇裕が語る今後の活動と芝居への思い

濵田崇裕は、今後の活動について前向きな姿勢を示した。特に力を入れたいことを問われると、好きなものが多すぎて贅沢は言えないとしたうえで、歌も好きだと明かした。

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活動の変化について尋ねられた際には、濵田は苦笑しながら「いろいろあってハイ」と答えた。WEST.での活動を終えた直後の心境が、言葉の端々ににじむ場面だった。

今回の舞台では歌は披露されないが、濵田は芝居が大好きだと話した。歌とともに芝居にも意欲を見せたことで、今後は俳優としての活動にさらに注目が集まることになる。

舞台『グレンギャリー・グレンロス』の上演と今後の予定

舞台『グレンギャリー・グレンロス』は、東京・IMM THEATERで上演される。今回の取材会は、その公演を前に開かれた。

9月末のWEST.終了後、濵田崇裕が公の場で活動について語ったのは今回が初めてである。元グループの活動を離れた俳優が、どのような舞台で新たな一歩を踏み出すのかが、今後の大きな焦点となる。

一方で、上演の具体的な日程や、今後の出演予定については今回の取材内容には含まれていない。最新の情報は、公演の公式発表を確認することが確実である。