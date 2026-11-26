バルセロナがアフリカサッカーの若き才能の発掘を続けている。現在カタールで開催中のU-17ワールドカップに出場しているU-17セネガル代表のイブラヒム・コンテを視察対象に加えた。エジプト人のハムザ・アブデルカリムとベルギー人のジェシー・ビシウの獲得に成功したカタルーニャのクラブのスポーツ部門が、新たに関心を寄せる存在となっている。

カタルーニャのクラブは、2025年にカタールで行われた前回のU-17ワールドカップの視察をすでに生かしており、ベルギー人ウイングのジェシー・ビシウとともにエジプト人FW ハムザ・アブデルカリム の獲得に成功した。

両選手とも、大会中にバルセロナ関係者の目に留まった選手だ。 この戦略は、大きな伸びしろを持つ選手を選び、クラブの育成組織に段階的に組み込むことを基本としている。 これにより選手たちはバルセロナのプレースタイルに適応でき、実力を証明できれば将来的にトップチームへ到達する可能性も開ける。 イブラヒム・コンテは2009年9月23日生まれ、身長178センチ。

Advertisement

セネガルの年代別代表でプレーしているものの、所属はガンビアの首都バンジュールにあるガンビノス・スターズ・アフリカ・アカデミーだ。 コンテは2026年にU-17アフリカ・ネーションズカップを制したセネガル代表のメンバーには入っていなかったが、強化合宿でラミン・サネ監督を納得させ、今回のワールドカップへの出場機会をつかんだ。 代表では背番号10を背負っている。 セネガル代表はU-17ワールドカップでグループFに入り、クロアチア、キューバ、タジキスタンと同組だ。