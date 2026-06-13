澤穂希さん「年齢を重ねれば、勇気が必要なこと」ファイナンシャルプランナー勉強中

元女子サッカー日本代表の澤穂希さんは、ＮＨＫＥテレの番組で視聴者からの相談に答えました。澤さんは「何歳になっても、自分の好きなことに挑戦したいっていうのは素敵なことですよね」と話しました。そして「年齢を重ねれば重ねるほど、一歩踏み出す勇気がなかなかね」と話しました。澤さんは新たな学びで発見が多かったと語りました。将来についても「目の前のことをクリアしていく感じですけど、さすがに５０歳っていう数字になったら、なにか大きなチャレンジをしたいなと思ってます。何かはわかりませんけど」と意欲を示しました。

歌手のＡＩと土屋礼央がＭＣをつとめる１２日放送のＮＨＫＥテレ「眠れぬ夜はＡＩさんと～あしたを元気にするお悩み相談～」（金曜・午後１０時）に、元女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さん（４７）が出演。

視聴者からの相談に答えた。 澤さん「何歳になっても、自分の好きなことに挑戦したいっていうのは素敵なことですよね」と話した。 そして「年齢を重ねれば重ねるほど、一歩踏み出す勇気がなかなかね」と話した。 そして「最近ちょっとおサボりなんですけど、ファイナンシャルプランナーの勉強をしていて…」と自身が新しいことに挑戦していることを明かした。

「すごく思うのは、一生学びだなって。 サッカーしかやってきてなかったから、それ以外のことを勉強する時間もなかったし、する気もなかったし、なんとかなるよみたいな感じだったから。 でもファイナンシャルの勉強を少しかじったら、セカンドキャリアに必要なことがたくさんある。 お金のこと、相続のこと、保険とか、今まで自分が触れてこなかったこと」と、新たな学びで発見が多かったと語った。

「色々勉強していくうちに、ああそうだったんだ社会は…みたいな。 色んなことが勉強できる」と話し、将来についても「目の前のことをクリアしていく感じですけど、さすがに５０歳っていう数字になったら、なにか大きなチャレンジをしたいなと思ってます。 何かはわかりませんけど」と意欲を示した





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澤穂希、ファイナンシャルプランナー、セカンドキャリア、年齢、勇気

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