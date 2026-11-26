12月2日に横浜BUNTAIで開催される「ONE SAMURAI 6」のオンライン会見で、ONE女子アトム級MMA世界王座決定戦に出場する澤田千優とアナスタシア・ニコラカコスが必勝を誓った。澤田は日本人女子初の同級王座戴冠を狙い、ニコラカコスは3戦無敗でタイトル獲得を宣言した。

12月2日に横浜BUNTAIで開催される「 ONE SAMURAI 6 」のオンライン会見が26日に行われ、メインのONE女子アトム級（－115ポンド＝約52.2キロ） MMA 世界王座決定戦 で対戦する元修斗女子世界アトム級王者の 澤田千優 （29＝IDEA ASAKUSA／team AKATSUKI）と、プロ7戦無敗の アナスタシア・ニコラカコス （37＝カナダ）が必勝を誓った。

前王者デニス・ザンボアンガが出産と育児に専念するため王座返上で空位となった同級。 澤田は昨年1月のONE初黒星（メン・ボー戦）後、4連勝（前戦は今年4月に三浦彩佳に1回腕十字で一本勝ち）で王座戦へたどり着いた。 SAMURAIシリーズ初の女子メインに「いつも以上に気合も入りますし、何としてでもこのタイトルマッチ、私が取りたいっていう気持ちで、ONEに来てからずっと過ごしてきました。 その思いを試合の内容で示せていけたらなと思ってます」と力を込めた。

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一方、ニコラカコスは空手をバックボーンに、ブラジリアン柔術も黒帯という強豪。 今年ONEへ参戦し、ビクトリア・ソウザに1回KO、7月にジヒン・ラズワンに判定勝ちして3戦目で王座戦へ進んだ。