整形インフルエンサー・たんぽぽの物語は、SNSでの評価悪質なクリニック、そして人間関係の危うさを描き、美しさと自己価値を問いかける人間ドラマとして展開される。

プチ整形や 美容医療 が身近になった今、「少し直すだけ」「すぐ戻せる」と、気軽に考えてしまうこともあるのではないでしょうか。 漫画『撚（よ）れし造花〜整形失敗女〜』の主人公・たんぽぽは、整形の経過を配信する「整形インフルエンサー」。

半年前に整えた二重が気に入らないと再手術し、コメント欄で鼻を否定されれば、今度は鼻の整形を考え始めます。 まぶたが腫れて目を閉じられないほどの痛みを経験しても、「もっときれいになりたい」という思いは止まりません。 >>「撚れし造花〜整形失敗女〜」をアプリでさくさく読むたんぽぽの「きれいになりたい」という願いから始まった物語は、SNSでの評価、ホストとの関係、悪質な美容クリニックでの施術を通して、思いもよらない事件へと広がっていきます。 誰かに認められたい気持ちと、その弱さにつけ込む欲望。

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登場人物それぞれの思惑がぶつかり、裏切りや秘密が明らかになるたびに、続きが気になってしまいます。 傷つけられる側だった人物が、別の誰かを傷つけることもある。 そんな関係の危うさが描かれているからこそ、整形の成功や失敗だけでは語れない読み応えがあります。 外見への執着を手放せない人と、傷ついた経験を経て新たな生き方を探す人。