「確忍者まん丸」などのオリジナル作品や、「宇宙刑事ギャバン」「装甲騎兵ボトムズ」のコミカライズなどで知られる漫画家

「確忍者まん丸」などのオリジナル作品や、「宇宙刑事ギャバン」「装甲騎兵ボトムズ」のコミカライズなどで知られる漫画家・のなかみのるさんが、がんのため死去したことが分かった。28日にのなかさんの公式Xを通じて遺族、スタッフが声明を発表し、訃報が伝えられた。

同Xで「この度、のなかみのる氏は、1年を超えるガン闘病の上、令和8年11月某日、永眠致しました。 約束を守る為、ベッド上で描いておりましたが間に合わずご期待に背き、無念を残し天寿を迎えました。 長きに渡り応援頂き有難う御座いました」と伝えた。 続く投稿では「遺族の意志で今後、Xを本日をもちまして、発信を終わらせて頂きます」とし、「スタッフ一同も今後のなかみのる氏の未完製作活動は終了させて頂く事に決定致しました」と、未完作品は制作を終了すると発表した。

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のなかさんは高校1年生だった1973年「コミックレター」で漫画家デビュー。1976年にダイナミックプロに入社し、「マジンガーZ」「デビルマン」などで知られる漫画家・永井豪のアシスタントを務めた。1980年に「われら中ガキ連」で第12回赤塚賞受賞。1981年に「マーダーゲーム」で講談社・新人漫画賞特別入選受賞した。