1年以上のがん闘病の末に漫画家のなかみのるさんが死去しました。遺族とスタッフが公式Xで発表し、ベッド上で創作を続けていたことや未完作品の制作終了も合わせて伝えられました。代表作に「宇宙刑事ギャバン」「装甲騎兵ボトムズ」「確忍者まん丸」などがあり、俳優大葉健二さんとの深い絆も知られていました。

1年以上がん闘病…スタッフが公表 『 宇宙刑事ギャバン 』『装甲騎兵ボトムズ』など、人気の特撮ドラマやテレビアニメのコミカライズ作品を数多く手掛け、『確忍者まん丸』などのオリジナル作品で知られる 漫画家 、 のなかみのる さんが、がんのため死去したことが分かった。69歳。28日、のなかさんの公式X（旧ツイッター）を通じて遺族とスタッフが発表した。

同Xでは「この度、のなかみのる氏は、1年を超えるガン闘病の上、令和8年11月某日、永眠致しました。 約束を守る為、ベッド上で描いておりましたが間に合わずご期待に背き、無念を残し天寿を迎えました。 長きに渡り応援頂き有難う御座いました」と、最期まで創作への執念を燃やし続けていた様子を報告。 続く投稿では、遺族の意向により同日をもってXでの発信を終了することや、「スタッフ一同も今後のなかみのる氏の未完製作活動は終了させて頂く事に決定致しました」と、未完作品の制作終了も合わせて伝えられた。

Advertisement

のなかさんはXを通じて10月24日に入院を報告し、11月4日に医師から「余命2カ月」宣告を受けたことを伝えていた。 のなかさんは1957年9月8日生まれ、岩手県出身。 高校1年生だった1973年に『コミックレター』で早々に漫画家デビューを果たした。1976年には『マジンガーZ』や『デビルマン』で知られる永井豪さんが率いるダイナミックプロに入社し、アシスタントとして修業を積んだ。 1980年に『われら中ガキ連』で第12回赤塚賞を受賞、翌1981年には『マーダーゲーム』で講談社・新人漫画賞特別入選に輝くなど、早くからその才能を発揮。