出版業界と読者から惜しまれる御守リツヒロ氏が4月17日に永眠。メディア各社が追悼コメントを発表し、後編掲載計画と遺族への哀悼を表明

フロースコミックの公式Xアカウントが先日、 漫画家 の 御守リツヒロ 先生が2026年4月17日に永眠されたと発表しました。 発表は「 御守リツヒロ 先生 逝去のお知らせ」と題され、『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』の原作者として知られる彼の死去が知らせられ、読者へ心からのお礼と哀悼の意が述べられました。

今後の後編掲載については、原稿の残り数ページが完成しており、公式発表により、編集部は決まり次第改めて掲載スケジュールを告知すると伝えました。 さらに、御守先生が闘病中であったこと、そしてその間も明るい性格と太陽のような人柄で作品作りに情熱を注ぎ続けた姿を称えるコメントが添えられました。 後編の公開については、決まり次第改めて知らせるとし、御守先生の功績に深い感謝と、早すぎる逝去を悼みつつ、編集部全体で心からの御冥福を祈る旨が追悼の言葉に盛り込まれました。

また、ゼロサム編集部からも同じく公式Xアカウントでの追悼メッセージが流れました。 ここでは、御守先生のデビュー作から『芭喰禄』や『ワールドエンド：デバッガー』まで、数々の名作に寄稿し、業界に大きな影響を与えてきたことが強調されました。 編集部は、早い訃報に悲しむ日々にあっても、御守先生の活躍を改めて敬意を表し、遺族や読者に心からのお悔やみと御冥福を祈ると明言しました。 さらに、御守リツヒロ先生本人の公式Xアカウントも、闘病末であるとともに、2026年4月17日の早朝に永眠した旨を報告しました。

そこで、読者や同業者、編集部関係者に対し、彼が支えてくれた多くの方々に感謝の意を表し、作品を通じて日々笑顔を届けてくれた彼の芸術と人柄を讃えるエピソードが語られました。 生前の優しさと熱意は、彼を知るすべての人々にとって大きな励ましであり、今後も彼の遺した作品が読者の心に息づき続けることを願うという温かいメッセージで締めくくられました





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