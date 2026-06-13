漫画「ホタルノヒカリ」ハリウッドで実写ドラマ化！「干物女」が世界へ

人気漫画『ホタルノヒカリ』がハリウッドで実写ドラマシリーズとしてリメイクされることが決定。原作は世界累計500万部超のベストセラーで、日本では綾瀬はるか主演でドラマ化された。今回のプロデュースはUnapologetic Projectsと木村元子らが担当。ショーランナーにアンジェラ・ニッセルとサーシャ・リー・ヘンリーを迎え、干物女の物語がグローバルに展開される。

人気漫画『 ホタルノヒカリ 』がハリウッドで実写ドラマシリーズとしてリメイクされることが正式に発表され、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。 原作は ひうらさとる による同名漫画で、2004年から2009年まで『Kiss』（講談社）で連載され、世界累計500万部を超えるベストセラーとなった。

物語は、仕事では有能なキャリアウーマンでありながら、プライベートでは清潔感を無視しただらしない生活を送る「干物女」の主人公・雨宮蛍を中心に展開する。 日本では2007年に綾瀬はるか主演でテレビドラマ化され、高視聴率を記録。 続編となるスペシャルドラマや映画も制作され、多くの視聴者から支持を得た。 今回のハリウッド版は、プロダクション「Unapologetic Projects」と日本のプロデューサー木村元子、そしてKate Kuglerが共同プロデュースを手がける。

ショーランナーには、アンジェラ・ニッセルとサーシャ・リー・ヘンリーが起用された。 ニッセルはベストセラー回顧録『The Broke Diaries』や『Mixed』の著者であり、テレビシリーズ『The Other Black Girl』『Mixed-ish』『Scrubs』での脚本・プロデュース経験を持つ。 一方、ヘンリーはカナダ出身の監督・プロデューサーで、コメディシリーズ『Bria Mack Gets a Life』のクリエイターとして知られる。 両者ともに、多様性と人間模様を巧みに描く手腕が評価されており、本作への起用は期待を集めている。

原作者のひうらさとるは、今回のハリウッド進出について「まさかの――『ホタルノヒカリ』が、世界進出への第一歩を踏み出しました！ お話をいただいた時は、『冗談やろ……？ 』と思っていたのですが、どうやら本当みたいです……」と驚きと喜びをコメント。 プロデューサーの木村元子も「ひうらさとるさんの作品には、いつも世界共通の普遍的なテーマがあると感じていました。

日本で長く愛されてきたこの作品を、ハリウッドの素晴らしいショーランナーやクリエイターたちと共に、世界の観客へ届けられる日をとても楽しみにしています。 そして、干物女＝Dried Fish Womanは、きっと万国共通に存在するのだと思います！ 」と述べ、国際的な共感を呼ぶテーマであることを強調した。 Unapologetic Projectsは「この新しいシリーズを始動できることを大変嬉しく思っています。

これは、私たちが長期的な開発戦略を構築する中で進めている複数プロジェクトの第一弾です」とコメントし、今後の展開にも意欲を見せている。 原作の魅力は、働く女性のリアルな日常と、恋愛やキャリアに対する葛藤をユーモラスに描く点にある。 蛍は昼間はヒールとブレザーで決めたエグゼクティブアシスタントとして完璧に仕事をこなすが、夜になると上司から借りた部屋で、ジャージ姿でテイクアウトを食べ、リアリティ番組を一気見するというギャップが多くの共感を呼んだ。

今回のハリウッド版が、どのように「干物女」という概念を超えて、現代女性の生き方を描くのか注目される。 また、キャストや公開時期などの詳細は未定だが、今後の続報が待たれる





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