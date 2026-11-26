滋賀県は26日、次世代の成長分野として県内の次世代モビリティーと航空宇宙産業を支える地域産業クラスター計画を策定したと発表した。電気自動車（EV）向け部品や、炭素繊維複合材料（CFRP）を活用したロケット部品などの生産に向けた投資で、企業が国の補助金を得やすくなるよう後押しする。同日政府が開いた地域未来戦略に関する会議で、計画を報告した。2031年度までの5年余りで、対象分野に対する官民の設備

滋賀県は26日、次世代の成長分野として県内の次世代モビリティーと航空宇宙産業を支える地域産業クラスター計画を策定したと発表した。 電気自動車（EV）向け部品や、炭素繊維複合材料（CFRP）を活用したロケット部品などの生産に向けた投資で、企業が国の補助金を得やすくなるよう後押しする。

同日政府が開いた地域未来戦略に関する会議で、計画を報告した。2031年度までの5年余りで、対象分野に対する官民の設備投資額は累計で193億円、生産に伴う付加価値増加額は2434億円、人材育成は延べ7000人を目標とする。 （草津市）、鍛造や機械加工のゴーシュー（湖南市）、ファクトリーオートメーション（FA）などを手掛けるファーストシステム（甲良町）など、航空宇宙分野ではCFRPの東レ・カーボンマジック（米原市）、産業用機械部品のオーミック（栗東市）、能勢鋼材滋賀工場（甲良町）などが対象となった。

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滋賀県はほかに半導体関連・電子部品、グリーントランスフォーメーション（GX）、バイオ・ライフサイエンスの3分野も次世代の成長産業と見ている。 今回は次世代モビリティーと航空宇宙関連で県内企業の具体的な設備投資計画が進みつつあることから、同分野の計画策定を優先させたという。