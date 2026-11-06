溝口氏、グループ社長への怒りと経営者の資質について明言

溝口氏はグループ会社の社長数名に対して激怒した理由として、自信と疑念のバランスの欠如を指摘。経営者に必要な姿勢と自身のリーダーシップへの反省を語った。

溝口氏 は、 グループ会社 の数人の社長に対し、久しぶりに激しい怒りを発揮したことを明らかにしました。彼はこの出来事の原因について、部下たちが持つ自信と疑念のバランスに問題があったと分析しています。

自信と疑念の両立が経営の本質

溝口氏は、事業の責任者である社長たちは、間違いなく優秀な人材であると評価しています。しかし、彼らが「絶対に成功させる」という強い自信を持つ一方で、「本当にこれでいいのか」という深い恐怖や疑念を持つことが不足していたと指摘しました。

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経営においてトップの指揮は最も重要な要素です。そのため、「自分は正しいはず」という考えで済ませてしまうのは危険です。わからないことは聞き、足りない部分は学び、間違いがあれば立場やプライドよりも正すことを優先する必要があります。

優秀な経営者が備えるべき対立的姿勢

自信だけに偏ると慢心が生じ、疑念だけに偏ると行動が遅くなるというジレンマがあります。良い経営者は、この矛盾を両立できる人物だと溝口氏は定義しています。

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彼自身は、部下が一度も失敗せずに成功することを求めているわけではありません。むしろ、自分の課題や甘さを克服し、関わる人々を共に引き上げられる存在になることを願っています。それは彼自身に対しても同じ Applies です。

周囲に自分を疑うよう求めるなら、自分自身の「今の状態」も常に疑い続けていかなければならないという持論を展開しました。

期待が激しい感情を引き起こす背景

溝口氏は、期待している人や近くて大切な人ほど、感情が強く出てしまう傾向があると自覚しています。もっと成長できると信じているからこそ、「なんでだよ。おまえはもっとやれるだろ」と考えてしまうのです。

しかし、期待していることと、感情的に激しく当たることは別問題だと認識しています。今回のような激しい態度の伝え方については、自分自身にも反省すべき点があることを認めています。

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批判的視点へのオープンな姿勢

自らのリーダーシップや態度に対して、自分自身を批判する人々（アンチ）からの意見も求めています。自身の反省点や、周囲からの視点を取り入れることで、より良い経営者へと成長していくための対話を促しています。