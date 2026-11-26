俳優の満島真之介（37）が26日、イチロー氏（53＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が自身の経験や哲学

俳優の満島真之介（37）が26日、イチロー氏（53＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が自身の経験や哲学を交えながら生回答するお悩み相談ライブ「イチ問一答」にゲスト出演した。

配信終了後、スポニチ本紙の取材に応じ「人生の大きな分岐点になるような出会いだった」とイチロー氏との対談を振り返った。 小学校3年生から6年生まで野球に打ち込んでいた満島にとって、イチロー氏は長年憧れの存在だった。 当時の文集には「“いつかイチローと野球をする”と、すごく太い文字で書いていた」という。 同じ左打者だった満島少年は、打席で投手方向にバットを立てて掲げるイチロー氏のルーティンもまねていた。

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バスケットボールに転向した後も、イチロー氏への憧れは変わらなかった。 試合後のインタビューやテレビ番組、書籍を通してイチロー氏の言葉に何度も救われてきたという。