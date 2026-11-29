俳優の満島真之介（37）がMCを務める29日放送の日本テレビ「メシドラ～兼近＆真之介のグルメドライブ～」（日曜後0

満島は2011年放送の「花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイス～2011」（フジテレビ）が初の連続ドラマ出演で、同じ寮の生徒役を演じた俳優・浅香航大がこの日のゲストとして登場。

「わー！ 航大！ 」とハグを交わして十数年ぶりの再会を喜び合った。

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「みんなで気合入れて衣装合わせの時に“髪切ってこようぜ！ ”って。 それで（撮影）当日行くじゃん？