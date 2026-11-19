湘南美容クリニック（SBC）など複数医療機関の個人情報162万4000件以上が不正アクセスにより流出。氏名や連絡先などを含み、外部予約サービス「トリビュー」での不正ログインも確認されている。

湘南美容クリニック （SBC）など複数の医療機関において、2010年から2023年にかけて蓄積された個人情報162万4000件分以上が不正アクセスにより流出した。この事故は、氏名、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日、パスワードなどの基本情報を対象としており、予約や具体的な施術の記録は含まれていない区分である。流出した項目は利用者によって異なるが、診察券番号など他の情報と照合しないと個人特定が難しいデータも103万349件含まれていた。SBCは現在、被害者の総数については公式に公表していない状況である。

予約情報と相談内容も流出

SBCのシステムからは、予約や相談に関する多岐にわたる情報も外部に漏えいした。アフィリエイト広告や特定のページ経由でウェブ予約を行った25万5416人の申し込み情報、および問い合わせフォームに記載された相談内容21万7769人が流出対象となった。相談内容の中にはクレジットカード情報が含まれていた14件のデータもあったが、これらは有効期限切れなどの理由で追加決済が不可能な状態にあると報告されている。また、モニター施術に関する情報4513件では、施術内容や画像データの保存ファイル名が含まれていたが、画像そのものが含まれていたわけではない。さらに、施術名や本文を含む口コミ情報1万5007件、グループ職員のアカウント情報約2万件も流出したことが確認されている。

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外部予約サービス「トリビュー」でも不正ログイン

外部の美容医療予約サービス「トリビュー」においても、クリニック向けの管理画面への不正ログイン事案が発生した。この事案の対象となったのは、11月16日までにトリビューを通じて湘南美容クリニックまたはリッツ美容外科東京院を予約を行った一部の利用者である。予約のみにとどまった1万2641人については、電話番号や希望した施術内容が流出した。実際に施術を受けた6804人については、より敏感な情報として実際の施術名、施術日、そして施術金額まで流出したと判明している。これらの情報により、特定の利用者の行動履歴や経済状況などが推測可能な状態となっている。

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SBCの対応と被害状況の確認

湘南美容クリニック（SBC）は、不正アクセスを11月16日に確認すると直ちに該当サーバーをネットワークから切り離す措置を講じた。同日中に個人情報保護委員会へ報告を行い、対象者に対しては個別に連絡を行う手続きを進めている。19日時点における調査結果では、流出したデータを用いた不正利用やそれによる二次被害は確認されていないと発表している。しかし、個人情報の流出という事実は確定しており、今後どのように悪用されるかは不透明な状態が続いている。

セキュリティ意識の向上と今後の対応

SBCは、被害者に対して強力なセキュリティ対策を求めている。同社は、事故当時登録したパスワードを他のサービスでも同じものや類似のものを使用している場合、それらのサービスにおけるパスワードを直ちに 변경するよう呼びかけている。また、SBCからのメールに記載されたリンクからパスワードの変更を求められることは絶対にないと強調しており、フィッシング詐欺やなりすましメールへの警戒を求めている。今回の大規模なデータ漏洩を教訓に、医療機関および関連サービスのセキュリティ管理体制の再構築が急務となっている。