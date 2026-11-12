湘南工大付高・山田将大、五輪競泳からラグビープロ転向の夢

湘南工大付高校2年の山田将大選手が2028年ロサンゼルス五輪出場を目指す一方、競泳引退後はラグビーのプロ選手転向を視野に入れている。その背景にある二刀流時代の苦闘と現状の取り組みについて詳述する。

神奈川県立湘南工業大学附属高等学校2年の 山田将大 選手は、競泳の東京五輪出場後に ラグビー のプロ選手になるという壮大な目標を掲げている。中学時代まで水泳と ラグビー の二刀流で活躍した山田選手だが、現在は泳ぎに専念し、自由形で2028年開催のロサンゼルス五輪出場を最終的な目標としている。

山田将大の体格と練習環境

9日に東京都内で開催された競泳有力選手集合の合宿において、山田選手の体格は他選手よりも際立っていた。身長187センチ、体重87キロという恵まれた身体能力は、過去にラグビーの経験があったことによる筋肉の活かし方にあると本人は分析している。日本記録保持者らと練習を共にしたこの合宿では、自身を下っ端の立場で参加させてもらっているとし、速い選手たちから吸収すべきことを学び、その感覚を現場に戻して発揮したいと意欲を示した。

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水泳とラグビーの二刀流時代

山田選手は3歳から水泳を始め、親の多様なスポーツ体験を推奨する方針により小学1年生からラグビーにも取り組んだ。小学から中学時代にかけては両方を並行して行い、ラグビーではフロントライナーのロックを務めて中学2年生の時に全国制覇を果たした。競泳においても中学3年生時の全国大会で50メートルと100メートル自由形の2冠を達成し、どの競技でも高い成果を残している。

二刀流の日々は非常に多忙を極めていた。水泳の練習は週5回実施され、土曜日と日曜日はラグビーの練習に充てられていた。土曜日には水泳の朝練終了後に約4時間楕円球（ラグビーボール）のトレーニングを行い、日曜日にはグラウンドを駆け回り、月曜日にはプールに戻って泳ぐというスケジュールが続いた。しかし、週末のラグビー活動によって水泳の感覚が完全に消し飛んでしまい、強化そのものよりも感覚を取り戻すこと自体が日常の大半を占めていたという。

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高校進学後の選択と期待

高校への進学を機に、山田選手は競技の選択を迫られた。水泳は年齢とともにピークが早まってしまうのに対し、ラグビーは水泳の引退後でも継続して行える可能性があると判断し、競泳への専念を決断した。強豪校である湘南工業大学附属高等学校を選択した理由の一つには、同校の卒業生である塩浦慎理選手（ReCORE所属）が自由形短距離で2つの五輪に出場している実績があることも影響している。三好智弘監督からは、塩浦選手を超える素材として大きな期待をかけられている。

今夏の全国高校総体において、山田選手は100メートル自由形で49秒47を記録して優勝を果たした。この結果は、着実に力をつけていることを示すものとなっている。現在目指しているのは、来年行われる世界選手権での代表入りと、2年後のロサンゼルス五輪出場である。

長期的ビジョンと最終目標

山田選手は2032年東京五輪のタイミングについて、大学を卒業してしまう時期になるため、ロサンゼルス五輪での出場を果たした時点で満足できれば水泳を引退し、ラグビーでプロ選手になることを構想している。この選択は、両方の競技を愛しているからこそ導き出されたものであり、二つの夢を同時に追いかける姿勢を示している。久保まりな記者の取材に基づき、山田選手の本気度と将来性が注目されている。