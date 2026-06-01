温度調整・保温機能搭載の高性能電気ケトル Amazon.co.jp限定モデルが登場

デジタル表示で温度管理ができる電気ケトルの新モデルを紹介。5段階の温度調整や最大60分の保温、高速沸騰、転倒防止ロックなど多機能で安全性も考慮。Amazon.co.jp限定で洗浄剤付き。

本製品は、本体ボディーに備わった デジタルディスプレイ で湯沸かし中の温度を確認できる 電気ケトル だ。60度から100度まで5段階の 温度調整 に対応しており、緑茶や紅茶、コーヒーなど、飲み物に合わせて最適な温度でお湯を沸かせる。

設定した温度を最大60分間キープできる保温機能も備える。1250Wのハイパワーで、カップ1杯分（140mL）であれば約63秒で素早く沸騰させられるという。 安全面にも配慮されており、万が一倒してしまってもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」を搭載する他、外側が熱くなりにくい二重構造を採用。 やけどの心配が少なく、小さな子どもやペットのいる家庭でも安心して使用できるだろう。 内部は継ぎ目のないステンレス構造で汚れがたまりにくく、手入れしやすい。

自動電源オフや空炊き防止機能も標準装備する。 本モデルはAmazon.co.jp限定品として、ケトル専用の洗浄剤1包（15g）が同梱されている。 ※価格情報などは記事掲載時点のものです。 販売元の事情により、予告なく変更される場合があります。

あらかじめご了承ください。 本記事は制作段階で生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します





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