■『第39回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』最終選考会

最終選考会では歴代のジュノンボーイが登場。 ゲスト審査員を務める俳優の溝端淳平（第19回グランプリ）、押田岳（第29回グランプリ）に加え、歴代ジュノンボーイとして渡部秀（第21回準グランプリ）、齋藤璃佑（第34回グランプリ）が参加した。

ジュノンボーイに選ばれると次の日から生活が一変したことを振り返った。 当時の写真がスクリーンに映し出されると渡部は「これはちょっと…」と照れ笑い。

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「前髪に命を懸けていました。 今見ると本当に恥ずかしい…。 出場した8割がM字バングでした。 だいぶ前に封印しましたけど」と笑っていた。

グランプリに決まると「友だちと知り合いが増えました」と苦笑いで明かした。 また、芸能生活の転機も語ることに。 渡部は「いろいろあるんですけど、賞をいただいた直後に仮面ライダーをやらせていただいた」と『仮面ライダーオーズ／OOO』（2010）の火野映司／仮面ライダーオーズ役を挙げた。

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「オーディションもM字バングのままで行きました（笑）。 こだわりが強くて本編でもそのままでした」と笑わせていた。 俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。 応募資格は、応募時12歳から22歳の男子。

例年1万人を超える応募者の中から、第1次審査、第2次審査、第3次審査を経て、敗者復活者含むファイナリスト15人が決定。 最終選考会でグランプリを始め各賞が決定し、多くのファイナリストが芸能プロダクションからのスカウトを受け、所属となる。 【準グランプリ】斎藤元気（さいとう・げんき）：福島県出身／福島県在住／13歳／中1／170センチ／49キロ【フォトジェニック賞】三上裕大（みかみ・ゆうだい）：千葉県出身／千葉県在住／21歳／大3／176センチ／60キロ