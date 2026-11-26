24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が26日までにインスタグラムを更新。小学校の担任の先生から授かった言葉を明かした。「木苺。アレ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「木苺。 アレンジメントに葉っぱを使ったら、ジグザグな枝が見えてきた。 なんだか愛らしくて、しばらく飾ってました。 そういえば仕事のことを全然報告してなかったのですが、今は心に元気と余裕がある日が増えたので、時々イベントの司会をやったり、講演会をやったりもしてます」と書き出した。

「自分のペースで、ゆっくり、って思っていたはずなのに、目の前に仕事があると、なくなる恐怖が勝って、つい猪突猛進に頑張りがちでした。 でもやっと最近、そんなに頑張んなくていいじゃん！ と、自分への追い込みをやめられるようになった気がします」と近況を報告。 最後に「小学生の頃、担任の先生に言われた『生き急ぐな』って言葉が、今なお刺さる…」と締めくくった。

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この投稿に対し「決して無理をせずに、自分のペースで」「なぎさんの小学校の担任の先生。 いい先生ですね」「なぎささんが心地良く頑張りすぎず日々過ごしてある、そう知っただけで幸せな気持ちになります」などと書き込まれていた。 慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。 病名を明らかにしていなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。