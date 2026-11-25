元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚さん（29）が25日、自身のインスタグラムを更新。現在の仕

渡邊さんは「木苺。 アレンジメントに葉っぱを使ったら、ジグザグな枝が見えてきた。 なんだか愛らしくて、しばらく飾ってました」と、可憐な植物の写真を投稿。 続けて「そういえば仕事のことを全然報告してなかったのですが、今は心に元気と余裕がある日が増えたので、時々イベントの司会をやったり、講演会をやったりもしてます」と、活動の幅を広げている近況を報告した。

自身の性格については「自分のペースで、ゆっくり、って思っていたはずなのに、目の前に仕事があると、なくなる恐怖が勝って、つい猪突猛進に頑張りがちでした」と分析。

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「でもやっと最近、そんなに頑張んなくていいじゃん！ と、自分への追い込みをやめられるようになった気がします」と、前向きな変化をつづった。 また、多忙な日々の中でふと思い出したのが、過去の教えだったという。