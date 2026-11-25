ドラマ『ポリティカルパン』は第9話で渡辺銀次、第10話で小笠原海が出演決定。渡辺はイカサマ商売で資金を作る政党の党首を演じ、石原さとみ主演の怪盗エンタメがクライマックスへ。

ドラマ『 ポリティカルパン 』に出演する 渡辺銀次 （C）フジテレビ【写真】ビジュ爆発と話題に！

“女ルパン”を演じる石原さとみ 第8話では、新総理・玉矢吉実（たまや・よしみ／香取慎吾）が、難攻不落に思えたキングメーカー・小早川士郎（こばやかわ・しろう／草刈正雄）を権力の座から追い落とし、古い政治からの脱却を推し進めるも、終盤で独裁的な振る舞いを行うという衝撃の展開が描かれた。 12月2日に放送休止を挟んで、翌週9日放送の第9話と、16日放送の第10話（最終話）で、『ポリティカルパン』はついにクライマックスを迎える。 果たして、ニッポニアの行く末はどうなってしまうのか…？ そして、石原さとみ演じる大泥棒の弥生が勝負に出る。

Also read 「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の寸法や外観を詳しくチェックしてみた、磁石でピタッとくっつく「Pixelsnap」対応ワイヤレス充電器もあり

そんな第9話に、渡辺銀次（ドンデコルテ）、尾上寛之が、第10話に小笠原海（超特急）の出演が決定した。 渡辺が演じるのは、新興勢力の野党・新政治党の党首・加木谷花男（かぎたに・はなお）。 イカサマ商売をして政治資金を作っている政党の党首に…！ 渡辺といえば、お笑いコンビ・ドンデコルテのボケ担当。

Advertisement

昨年行われた『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）では準優勝を果たし、そこで見せた独特な語り口による政治絡みのネタが大反響となった。 そして、そんな渡辺が、『ポリティカルパン』でまさかの党首役として地上波連続ドラマ初出演を果たす。 同作は、使われ方が不透明な“ポリティカル・マネー＝政治の金”に目をつけた史上最強の女ルパン・如月弥生（石原）が、架空の国・ニッポニアを舞台に、弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る、金も心も盗み盗まれの怪盗エンターテインメント。 脚本家・野木亜紀子氏が、『アンナチュラル』以来、約8年ぶりに石原とタッグを組む。