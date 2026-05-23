渡辺銀次、小橋共作がM-1ブレイク後の給料を明かした。

渡辺銀次（40）、小橋共作（36）がM-1グランプリ2025準優勝後の給与事情を語った。渡辺は"怖いです"とブレイク中の現状を明かした。

お笑いコンビ"ドンデコルテ"の 渡辺銀次 （40）、 小橋共作 （36）が23日深夜に放送されたMBSテレビ"かまいたちの知らんけど"（土曜前0・28）に出演。 M-1グランプリ 2025準優勝後の 給与事情 を語った。

これに対し、小橋は"今日が給料日じゃないですか"と、ちょうどM-1ブレイク後の給料が入り"本当にガッツポーズしながら新宿歩きました"と喜びを爆発させたことを明かした。 山内健司から"どれぐらい? 何倍とかで言うなら。 体感"と直球質問。2人は少し考えた後、小橋が"リアルに150倍くらい"と答えた。

この驚異的な跳ね上がり方にかまいたちとたくろうの4人は"えぇ!?

"と驚きながらも爆笑した。 この相方の発言に渡辺は"それは大げさ。 そんなわけない"と冷静に指摘。 それでも小橋が"本当に150（倍）じゃない?

"と興奮気味だったが、"10万円やと1500万円だぞ"と数字の大きさを説かれて"あ! そっか! それはヤバいか"と勘違いを認めた。 また、ブレイク中の現状に渡辺が"怖いです"とし、今まで売れていなかった17年間が"本当っていうのを重々承知している。

こんなウソのパーンって…そんなわけない"と、地に足がついた様子を見せた。 対照的に、小橋は"いやもう…お金があり余ってしょうがない。 買いたい物何でも買える! 全部買える!

"と浮足立った様子でぶっちゃけ、コンビ間のあまりの温度差でスタジオの笑いを誘っていた





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