渡辺翔太が『anan』でファンタジーと真の男らしさを同時に披露

Snow Man渡辺翔太が『anan』特集表紙に登場し、ファンタジックなピーターパン風フォトストーリーと呼吸と体幹に関する専門的な特集を同時に展開。

6月10日発売の女性グラビア週刊誌『 anan 』風琴書中、9人組男團 Snow Man の 渡辺翔太 が『 呼吸と体幹 』特集の表紙とグラビアに登場する。 渡辺は過去にも『愛とSEX』『腸活の最適解』などで鮮烈なビジュアルを披露し、今回も ファンタジー 要素を盛り込んだ写真で注目を集める。

舞台『ウェンディとピーターパン』のエッセンスを取り入れ、ピーターパンの物語に登場する「月夜」「永遠」「妖精」をテーマにした撮影で、リボンに囚われた妖精のような姿や、ランタンを手にしながら「まだ見ぬ世界」へ誘う表情、無数のクマぬいぐるみに囲まれながら「永遠」を体現する少年っぽい無邪気さ、花の合間から寄りつく姿で妖精の探求心を示すなど、多様な魅力を余すところなく見せる。 さらに、ノースリーブと革グローブで作り出す精悍な姿もファンを魅了する。

インタビューでは舞台への情熱や、少年性と大人性のバランス、Snow Man内での呼吸合わせの重要性について語り、グループへの愛情を語る場面もあった。 さらに、今号の特集は呼吸と体幹に焦点を当て、セルフチェックから呼吸を意識したくびれ＆美姿勢獲得のエクササイズ、ピラティス・ナイトヨガ・坐禅・大人のバレエ教室などで呼吸と体幹を鍛えるスポット取材まで幅広く紹介。 今回の特集で表紙を飾った渡辺翔太は、イメージの変奏を通じて、ファンタジックな世界観と真の男らしさをうまく融合させ、読者に新たな魅力を提供した。

開幕直前のサッカー北中米ワールドカップに向けた日本代表選手上田綺世、中村敬斗のスペシャルグラビアも掲載され、さらにCLOSE UPコーナーではWEST. の神山智洋、JI BLUEの與那城奨、池崎理人といった人気アーティストが登場。 今回の号は通常版と2つのスペシャルエディションが同日に発売されるが、特集内容は同一である





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渡辺翔太 Snow Man Anan 呼吸と体幹 ファンタジー

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