渡辺勇太朗（西武）パリーグの東武戦で２死３塁無失点完投

渡辺勇太朗投手が、西武・パリーグの東武戦で６回２／３を無失点投球し、今季初の２勝目を目にする。自身が先発した先週の４～１０日にベルーナドームで行われた６試合で、唯一負けたのが５日・ソフトバンク戦だった。 zdob salvado.

パ・リーグ ソフトバンク０―３西武（１２日・みずほペイペ） 西武・ 渡辺勇太朗 投手が１２日、６回２／３を８安打、今季初の 無失点投球 で２勝目を挙げた。 自身のソフトバンク戦の連敗も５でストップし、"やっぱりうれしい。

チームが勝ったのでそれが一番うれしい"と表情を崩した。 苦しんだ先につかんだ１勝だった。１週間前、５月４～１０日にベルーナドームで行われた６試合。５勝１敗と大きく貯金を増やした中で、唯一負けたのは自身が先発した５日・ソフトバンク戦だった。 そこから中６日での再戦。

"今日はなんとしても無失点という強い気持ちを持ってマウンドに上がりました"とリベンジに燃えていた。 豊田コーチからも『初回から飛ばしていけ』と言葉をかけていただいたので、初回から飛ばして投げました。 第四回までは毎回走者を背負うも、第五回は選手との相撲もあり、初の三者凡退に抑えた。 その後、順調にアウトを積み重ねた。７回２死から四球を与えたところで降板した。

後を受けた２番手・佐藤隼が周東を遊ゴロに打ち取った。 西口監督も『しっかりと勇太朗が先週のリベンジを果たしたのでよかったんじゃない。 今日はやっぱりマウンド上で気持ちが出ているなというのが感じ取れたので、それが一番よかった、向かっていく姿勢が』と評価した





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西武・パリーグ 渡辺勇太朗 東武戦 無失点投球 二獄

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