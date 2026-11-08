渋野日向子、最終日に68で挽回も64位 茨城の観衆に感謝

日米共催女子ゴルフトーナメント最終日、渋野日向子は68の好スコアで通算1オーバーの64位でフィニッシュ。最終戦への意気込みとファンへの感謝を語った。

日米共催女子ゴルフトーナメント TOTOジャパンクラシック 最終日、8日に茨城県の 太平洋クラブ美野里 Cで最終ラウンドが行われ、 渋野日向子 （27＝ サントリー ）が通算1オーバーの289で64位でゴールした。

渋野日向子の最終日スコア詳細

73位からスタートした渋野は、最終日に4バーディー、ノーボギーの68をマークして順位を上げ、最終的に64位で大会を終えた。賞金総額210万ドル（約3億3600万円）の大会で、優勝賞金31万5000ドル（約5040万円）争いはこの結果に終わった。

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天気は晴れ、気温16・2度、北北西の風1・6メートルのもと、観衆5366人が見学した。ポイントランキングはこの試合を終え、97位から1つ上げて96位の見込みとなった。

渋野日向子の戦術と感想

渋野は自身の手応えについて、パー5でバーディを取れたり、少し寄ったパットが入ったりしたため、何とかしのいだ印象だと語った。ただ、危ないパーパットも多数あり、ショットが荒れてスコアメイクが難しい状況が続いたと振り返った。

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herselfは、今日が最も良かった日だが、もったいないパットが多数あったと指摘。1日目から3日目にかけては申し訳ないプレーが続いたため、最終日はより良いパフォーマンスを見せたいとの思いで回ったという。

観衆のエネルギーと今後の予定

渋野は、自分が病んでいても観客や友人の笠りつ子が元気をくれましたと明かし、今年日本で最後となるこの大会で、ファンに勇気を与えられるよう努めたという。明日は移動日であり、体調整と切り替えを行い、残り1試合の準備を整えると話した。