渋野日向子、メジャー第2戦で好発進3位 畑岡奈紗も8位

渋野日向子がメジャー第2戦で68をマークし、首位と2打差の3位発進。畑岡奈紗も69で8位につける。パター替えやレジェンドとの同組が好影響。

メジャー 第2戦が開幕し、19年 全英女子オープン 以来の メジャー 2勝目を狙う 渋野日向子 （27＝サントリー）が5バーディー、2ボギーの68で回り、首位と2打差の3位と好発進した。

メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は69で回り、8位につけた。66をマークしたジェニファー・カップチョ（29＝米国）が単独首位に立った。



渋野は「大きかった」と振り返る9番ホール。2打目がピン奥30メートルに止まったが、「ここから2パットでいけたら面白いな」とポジティブ思考で難しいパットを2.5メートルに寄せてパーを拾うと、10番、11番で連続バーディーを奪った。 今週からパターを替えた。 先月マレット型から、以前エースとして使用していたピン型に戻したつもりだったが、違うモデルだったことが判明。

ヘッドが少し小さい以前と同じモデルを作り直した。 この変更が奏功し、ショートパットの安定感が増したという。



予選ラウンドはメジャー5勝のヤニ・ツェン（台湾）、14年大会覇者ウィーウエスト（米国）と同組。2人の気遣いに感銘を受けたそうで、「夢のようなペアリング。 最初から最後まで楽しみながら回れた」とレジェンドとの交流もプラスに作用した。24年は2位、昨年は7位に入った大会で好スタート。

今季は7試合で予選落ち4回で47位が最高と苦しんでいるだけに、「やっぱりここに来ると違うか。 自分でもよく分からんけど、いい集中力でした」と話す。19年全英女子に続くシンデレラストーリーの始まりかもしれない。



コースコンディションは風が強く、多くの選手がスコアを落とす中、渋野は終始落ち着いたプレーを見せた。 特に後半のバーディーラッシュは彼女の持ち味である攻めの姿勢と冷静な判断が光った。

また、同組のレジェンド選手から学んだコースマネジメントも大きな収穫で、今後のラウンドへの自信につながっている。 畑岡奈紗も堅実なゴルフで8位と好位置につけ、予選通過は確実視される。 日本人選手の活躍が目立つ大会となりそうだ。



渋野の父は「彼女のゴルフはまだ進化している」とコメント。19年の全英女子オープン優勝時とは異なるスタイルを確立しつつあり、今回の好発進はその成果と言える。 今後のラウンドでも集中力を保ち、メジャー2勝目を掴めるか注目される





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