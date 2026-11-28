韓国発のK-ビューティーブランド11社が参加。2027年にはオンラインとオフラインの連携を拡大し、日本の消費者と韓国ブランドをつなぐ総合マーケティングプラットフォームへ

日本市場に特化したマーケティング企業のHARU CREATIVE（本社：韓国・ソウル、代表：キム・ソンイル）は、2026年11月12日（木）から15日（日）までの4日間、東京・渋谷の「ZeroBase渋谷」で開催した「2026 HARUPO K-BEAUTY FESTA in SHIBUYA（ハルポ Kビューティーフェスタ）」が、盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

本イベントにはSKIN1004、ohoraなど計11のK-ビューティーブランドが参加し、会期中の累計来場者数は7,249名となりました。 当初予想の5,000名を約45％上回る結果となり、日本の消費者のK-ビューティーに対する関心の高さと、オフラインでの体験型マーケティングの可能性を確認する機会となりました。 渋谷の中心商業エリアで全4フロア規模にわたって展開した本フェスタは、多様なK-ビューティーブランドの商品を一度に体験できる場として企画しました。

Advertisement

来場者は各ブランドの商品体験をはじめ、参加型ミッションやゲーム、プレゼントイベントなど多彩なプログラムを通じて、K-ビューティーの商品やブランドに自然に触れていただきました。 本フェスタの大きな特徴は、単なる商品展示や販売を目的とした従来のポップアップストアとは異なり、ブランド体験、消費者参加、モバイルプラットフォームをつなぐ新しい形のオフラインマーケティングを展開した点にあります。