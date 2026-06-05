渋川、不適切行動報道受け活動自粛と謝罪 妻は「今回は離婚しない」と表明

プロ選手渋川が、自身の不適切な行動に関する報道を受け、活動自粛を発表。ファンや関係者、Mリーグを愛する全ての人々に謝罪した。妻への感謝を述べ、「次はない」と厳しい姿勢を示した。家族としても深く反省し、今後の行動を見守るとしている。

渋川は5日に自身のXで近日中に収監しに自身が起こした不適切な行動の事実が含まれる報道があることを明かし、当面の間 活動自粛 することを発表。

「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。 また、「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。 感謝しかありません」と妻への感謝を記した。

早川は「このたびは、夫の軽率な行動により、多くの皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたことを、家族の一人として深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「日頃より応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまの信頼を裏切る結果となりましたことを、重く受け止めております」とした。 「私自身さまざまな思いを抱えております」と吐露した上で、「まずは今回の件を真摯に受け止め、それぞれが責任ある行動を取っていけるよう努めてまいります」と決意。 「本人も深く反省しております。 家族としては厳しく向き合いながら、今後の行動を見守ってまいります」と記した





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