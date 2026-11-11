清水草一が語るマツダロードスターの真価と990Sの繊細な操縦性

フリーライター清水草一氏がマツダロードスター990Sの試乗感を詳細に解説。ベーシックなグレードの優位性と、首都高での快適さについて言及する。

フリーライターである 清水草一 氏は、 マツダロードスター において昔っぽいデザインや機構に最大の意義があると断言している。発表当初から、清水氏はベーシックな「S」グレードが最上級であると主張し、それ上位のグレードには否定的な見方を示してきた。

リアスタビ装着グレードの運転難易度

清水氏によると、より上のグレードになるとリアスタビライザーが搭載され、結果としてロールが浅くなるという特徴がある。しかし、この変化に対して清水氏は少し堕落を感じると述べている。特に伊豆のワインディングロードのような場所では、この仕様により運転がとても難しくなる傾向にある。

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サスペンションが非常に柔らかいため、コーナリング中にハンドルを切り増すと、即座にロールが深くなってしまう。この挙動は、下手なドライバーであることを即座にバレてしまう原因となるため、注意が必要だと清水氏は指摘している。

990Sで求められる極限の繊細さ

モデル名である990Sを真に滑らかに走行させるためには、極限まで繊細なドライビング技術が必要不可欠である。舵角をゆっくりとスムーズに一発で決めなければ、本来の性能を引き出すことはできないと清水氏は説明している。

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この高いハードルに対し、清水氏は「もう一度このクルマで運転を練習したい」と感じるほど、その運転体験に没入した様子だ。ただし、そのような感想を抱きながらも、実際に購入はしていないと明言している点も興味深い。

首都高での快適性と12Rとの共通点

一方、夜の首都高速道路を走るロードスターPSについては、とてもラクチンで快適であり、寛容な乗り味であると評価している。すべての要素が気持ちよく、ドライバーにとって負担のない感覚を提供すると清水氏は語っている。

この快適で気持ちいい感覚は、「マツダ スピリット レーシング・ロードスター12R」と方向性が同じだと清水氏は結論づけている。異なる環境における二つの車両が、根本的な楽しさや快適さにおいて通じるものを持っていることを示唆している。

清水草一氏の自動車への造詣

清水草一氏は慶應義塾大学卒業後、編集者を経てフリーライターとなった経歴を持つ。お笑いフェラーリ文学である『そのフェラーリください！』や『フェラーリを買ふということ』などの著書にとどまらず、多岐にわたる作品を発表している。

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また、日本ただ一人の高速道路ジャーナリストとして、『首都高はなぜ渋滞するのか!?』や『高速道路の謎』といった著書も執筆している。これらの作品は三推社や講談社、扶桑社新書などから出版されており、その専門性は広く認知されている。

最大の趣味は自動車の購入であり、現在までに通算47台を購入している。その内訳のうち11台がフェラーリであり、自動車への深い愛着と知識の豊富さがうかがえる。本人によれば、『タモリ倶楽部』に首都高研究家として呼ばれたことが人生の金字塔であると振り返っている。