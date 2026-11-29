清水ユースが藤枝東を1-0で破り、リーグ2位でプレミアリーグ参入プレーオフ出場を決めた。FW望月栄汰が決勝点となり、監督は若手の台頭を評価した。

清水 ユース が藤枝東を1－0で下し、4戦ぶりの勝利をつかんだ。 後半13分にFW望月栄汰（1年）が、決勝点を奪った。 ホームで積み上げた、この勝ち点3により、最終節を残して2位が確定。 優勝を決めている静岡学園とともに、12月11日、13日に広島で開催される プレミアリーグ （L） 参入プレーオフ （PO）出場を決めた。

清水ユースが、22年以来5季ぶりのプレミアL復帰に向けて第1関門を突破した。 前節まで3戦勝ちなし。 リーグ終盤で足踏みしながらも、2位で参入PO進出を決めた。 今季就任の市川大祐監督（46）は「けが人もいる中で選手たちはタフに戦い、参入POを勝ち取ったことはすごく価値がある」とうなずいた。

Advertisement

FW望月がこじ開けた。0－0の後半13分、スルーパスに抜け出して右足でゴール右上に突き刺した。 駆け寄る仲間と抱き合った1年生ストライカー。 プリンスL初得点が決勝点となり、「自分のゴールでチームを勝たせられたことが本当にうれしい。 みんなで『勝ちロコ』を踊って、喜び合えたこともうれしかった」と白い歯を見せた。