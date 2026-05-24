Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

清水エスパルス、ホームガンバ大阪戦で1-2で逆転負け、2連敗に

サッカー News

清水エスパルス、ホームガンバ大阪戦で1-2で逆転負け、2連敗に
清水エスパルスガンバ大阪戦逆転負け
📆5/24/2026 9:12 PM
📰nikkansports
32 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 63%

清水エスパルスは、地域リーグラウンド最終節を白星で締めくれないまま、ホームガンバ大阪戦で1-2で逆転負けした。MF弓場将輝が‘J1初ゴール’となる先制点を挙げたものの、クロスから2失点。過去公式戦4戦未勝利だった‘ホーム新国立’で、またしても勝利を逃した。プレーオフラウンドで横浜Mと対戦する。残り2試合。最年長吉田監督は‘今日の悔しさを胸にしっかり準備をして、勝って終われるようにもう一度頑張っていきたい’と必死に顔を上げた。

J1 清水エスパルス は、ホーム ガンバ大阪戦 に1－2で 逆転負け した。 地域リーグラウンド最終節を白星で締めくくることはできず、 2連敗 となった。0－0の後半13分に途中出場の MF弓場将輝 （24）が ‘J1初ゴール’ となる先制点を挙げたが、 クロスから2失点

過去公式戦4戦未勝利（2分け2敗）だった‘ホーム新国立’で、またしても勝利を逃した。7位となったチームは、プレーオフラウンドで横浜Mと対戦する。 J1百年構想リーグ最多の5万3439人が詰めかけた聖地。 清水が勝利時に行う恒例のダンス‘勝ちロコ’が、響き渡ることはなかった。 過去、公式戦4戦未勝利だったホーム開催の新国立で‘5度目の正直’に挑んだ。

しかし、結果はACL2王者のG大阪に逆転負けだった。 昨季、J2大分トリニータから完全移籍加入した弓場の記念弾も報われなかった。 前半19分、中盤の要を担うMF宇野禅斗（22）が負傷退場。 無念の離脱となった主将に代わってピッチに立つと、後半13分だった。

DF吉田豊（36）のクロスに飛び込む。 頭で合わせ、出場19試合目で待望の‘J1初ゴール’をたたき込んだ。 しかし、直後の同16分にクロスから失点。 同30分にも、再びクロスから勝ち越しのネットを揺らされた。

吉田監督‘相手の方が‘ここ’という時にゴールに向かう迫力が上だったと思う。 自分たちは押し込んでいても何も起きない’。 選手交代などで反撃の糸口を探ったが、そのまま試合終了の笛が鳴った。 横浜Mと戦うプレーオフラウンドはホーム＆アウェーで行われる。

残り2試合。 最年長の吉田は‘今日の悔しさを胸にしっかり準備をして、勝って終われるようにもう一度頑張っていきたい’と必死に顔を上げた。 [前田和哉

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nikkansports /  🏆 18. in JP

清水エスパルス ガンバ大阪戦 逆転負け 2連敗 MF弓場将輝 ‘J1初ゴール’ クロスから2失点 ‘ホーム新国立’ プレーオフラウンド 横浜M 残り2試合 最年長吉田監督

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

三笘薫のヘッドで先制も…コロンビアFWの豪快バイシクル弾に屈した新生森保J、初陣シリーズ1分1敗で終了 | ゲキサカ三笘薫のヘッドで先制も…コロンビアFWの豪快バイシクル弾に屈した新生森保J、初陣シリーズ1分1敗で終了 | ゲキサカ[3.28 キリンチャレンジ杯 日本 1-2 コロンビア ヨドコウ] 日本代表は28日、ヨドコウ桜スタジアム(大阪市)でのキリンチャレンジカップでコロンビアと対戦し、1-2で逆転負けした。開始早々にMF三笘薫(ブライ...
Read more »

「サプライズ」の伝令メモ作戦…遠藤航「普通にビックリした」 | ゲキサカ「サプライズ」の伝令メモ作戦…遠藤航「普通にビックリした」 | ゲキサカ[3.28 キリンチャレンジ杯 日本 1-2 コロンビア ヨドコウ] 1-2で迎えた後半33分のことだった。MF守田英正との交代でピッチに入ったFW浅野拓磨(ボーフム)が森保一監督から渡された紙のメモをMF遠藤航(シュツ...
Read more »

U-20日本代表は痛恨逆転負けも…U-20W杯グループリーグ突破は他グループの結果次第に | ゲキサカ[5.27 U-20W杯グループC第3節 日本 1-2 イスラエル メンドーサ] U-20日本代表は27日、U-20ワールドカップのグループリーグ第3戦でU-20イスラエル代表と対戦し、1-2で敗戦。前半終了間際にFW坂本一彩(岡山)が...
Read more »

4日のプロ野球 結果と戦評 - 日本経済新聞【西武 3-2 オリックス】西武がサヨナラ勝ちで3連勝。1-2の八回に中村のソロで追いつき、九回に岸のソロで決着をつけた。3番手で九回を抑えた増田が4勝目を挙げた。オリックスは八回に頓宮の適時打などで逆転したが、救援陣が粘れなかった。【阪神 5-2 DeNA】阪神が逆転勝ち。1-2の八回にノイジーの適時打、木浪の2点二塁打、代打糸原の適時打と集中打で一挙4点を奪った。2番手の浜地が3勝目、岩崎
Read more »

なでしこJ、女子W杯ベスト8敗退…終盤の猛反撃実らずスウェーデンに敗れる | ゲキサカ[8.11 女子W杯準々決勝 日本 1-2 スウェーデン] 日本女子代表(なでしこジャパン)は5日、女子ワールドカップ準々決勝でスウェーデンと対戦し、1-2で敗れた。2021年夏の東京五輪でもベスト4入りを阻まれた北欧...
Read more »

セレッソ大阪ヤンマーレディースはDF米田博美のWEリーグ初弾で1点を返すも…浦和に敗れて“強豪2連破”ならず[12.11 WEリーグ第5節 浦和 1-2 C大阪 浦和駒場] WEリーグは11日、第5節延期分を開催した。セレッソ大阪ヤンマーレディースは敵地で三菱重工浦和レッズレディースと対戦し、1-2で敗れた。 浦和のAFC女子チャ...
Read more »



Render Time: 2026-05-25 00:12:19