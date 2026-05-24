清水エスパルス、ホームガンバ大阪戦で1-2で逆転負け、2連敗に

清水エスパルスは、地域リーグラウンド最終節を白星で締めくれないまま、ホームガンバ大阪戦で1-2で逆転負けした。MF弓場将輝が‘J1初ゴール’となる先制点を挙げたものの、クロスから2失点。過去公式戦4戦未勝利だった‘ホーム新国立’で、またしても勝利を逃した。プレーオフラウンドで横浜Mと対戦する。残り2試合。最年長吉田監督は‘今日の悔しさを胸にしっかり準備をして、勝って終われるようにもう一度頑張っていきたい’と必死に顔を上げた。

J1 清水エスパルス は、ホーム ガンバ大阪戦 に1－2で 逆転負け した。 地域リーグラウンド最終節を白星で締めくくることはできず、 2連敗 となった。0－0の後半13分に途中出場の MF弓場将輝 （24）が ‘J1初ゴール’ となる先制点を挙げたが、 クロスから2失点 。

過去公式戦4戦未勝利（2分け2敗）だった‘ホーム新国立’で、またしても勝利を逃した。7位となったチームは、プレーオフラウンドで横浜Mと対戦する。 J1百年構想リーグ最多の5万3439人が詰めかけた聖地。 清水が勝利時に行う恒例のダンス‘勝ちロコ’が、響き渡ることはなかった。 過去、公式戦4戦未勝利だったホーム開催の新国立で‘5度目の正直’に挑んだ。

しかし、結果はACL2王者のG大阪に逆転負けだった。 昨季、J2大分トリニータから完全移籍加入した弓場の記念弾も報われなかった。 前半19分、中盤の要を担うMF宇野禅斗（22）が負傷退場。 無念の離脱となった主将に代わってピッチに立つと、後半13分だった。

DF吉田豊（36）のクロスに飛び込む。 頭で合わせ、出場19試合目で待望の‘J1初ゴール’をたたき込んだ。 しかし、直後の同16分にクロスから失点。 同30分にも、再びクロスから勝ち越しのネットを揺らされた。

吉田監督‘相手の方が‘ここ’という時にゴールに向かう迫力が上だったと思う。 自分たちは押し込んでいても何も起きない’。 選手交代などで反撃の糸口を探ったが、そのまま試合終了の笛が鳴った。 横浜Mと戦うプレーオフラウンドはホーム＆アウェーで行われる。

残り2試合。 最年長の吉田は‘今日の悔しさを胸にしっかり準備をして、勝って終われるようにもう一度頑張っていきたい’と必死に顔を上げた。 [前田和哉





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