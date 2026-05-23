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清水エスパルス、ガンバ大阪戦に臨む

スポーツ News

清水エスパルス、ガンバ大阪戦に臨む
清水エスパルスガンバ大阪明治安田J1百年構想リーグ
📆5/23/2026 10:30 AM
📰nikkansports
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清水エスパルスは24日にMUFGスタジアム（国立）で明治安田J1百年構想リーグ・地域ラウンド最終節のガンバ大阪戦に臨む。新国立をホームとして開催した公式戦は過去4戦未勝利（2分け2敗）。“5度目の正直”へ、チケット発券は23日までに5万3000枚超えと大声援が背中を押す。

清水エスパルス は24日に MUFGスタジアム （国立）で 明治安田J1百年構想リーグ ・地域ラウンド最終節の ガンバ大阪 戦に臨む。 新国立をホームとして開催した公式戦は過去4戦未勝利（2分け2敗）。

“5度目の正直”へ、チケット発券は23日までに5万3000枚超えと大声援が背中を押す。 17日の前節アウェー岡山戦では0－2と敗戦。 攻守で精彩を欠き、完封を許した。 吉田孝行監督（49）は「岡山で情けない試合をした。 国立はホーム開催。

しっかりプライドを持って勝つ姿を見せないと、来てくれたサポーターにも失礼だと思う」と必勝を期した。 対するG大阪は、16日のACL2決勝でポルトガル代表FWロナウド擁するアルナスル（サウジアラビア）を下して優勝を飾った。 吉田監督は「攻守にやることが整理されている」と印象を語る。 その上で「相手は良いチームで強いチームだけど、しっかり勝って終われるようにしたい」と言葉に力を込めた。 22年6月から昨年まで神戸を率いた同監督。

在任中の約3年半でJ1リーグや「富士フイルム スーパーカップ」など国立での戦いを10試合以上経験し、24年には天皇杯も制した。 一方で昨年の同杯決勝では町田に1－3で敗戦。

「去年の天皇杯は全然ダメだった。 個人的にも（国立の舞台で）リベンジしたい。 勝って、勝ちロコをやりたいですね」と話した。 勝ち点3だけを目指し、采配を振る

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清水エスパルス ガンバ大阪 明治安田J1百年構想リーグ MUFGスタジアム 国立 吉田孝行監督

 

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