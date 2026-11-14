清原豊氏×藤本一郎氏、ゲームと彫刻の融合展示『シチズン・スリーパー』

キュレーターの藤本一郎氏と作家の清原豊氏が合作した展覧会。ゲームのルールを彫刻化し、生命維持と人文知の関係を問う『シチズン・スリーパー』を紹介。

キュレーターであり企画者の 藤本一郎 氏と、彫刻作家の 清原豊 氏が手掛けた新たな展示プロジェクトが注目を集めている。この展示は、ゲームと造形芸術の境界を越える実験的な試みであり、タイトルは『 シチズン・スリーパー 』と名付けられている。藤本氏は自身の役割を「キュレーター」とするよりも、「企画者」と呼ぶ方が実態に近いと位置づけている。

ゲームルールを物質化する清原豊の制作プロセス

展示の核心には、清原豊氏による独自の制作プロセスがある。清原氏は彫刻を通じて物質を扱い、その過程で形状を不可逆的に変化させる。この物理的な変化のプロセスと、ゲームシステムの構造に共通項を見出した藤本氏は、清原氏にゲームシステムを抽出し、それを具現化した彫刻を作るよう依頼した。その結果、ゲームのルールそのものが立体物へと変容した。

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具体的な事例として、藤本氏はゲーム『The Cosmic Wheel Sisterhood』に言及している。このゲームが「ゲームのルールがどのようにクィアな生に関わっていくか」という問いを内包していると感じた藤本氏は、その概念を抽象化し、清原氏の彫刻作品として表現することを決定した。これにより、視覚的で触覚的な体験として、本来は目に見えにくいゲームの規則性が提示されている。

人文知と生存の関連性を問う藤本一郎の視点

藤本氏は、この展示を通じて「人文知」と「生存」の結びつきを浮き彫りにすることに焦点を当てている。彼は、ゲームプレイ中であるがゆえに今日を生きていけるという感覚、あるいは明日新たなゲームが発売されることを楽しみに生きる状態自体が、生命維持の感覚につながると考えている。この「あと一時間だけ遊ばせて」という時間的拡張の感覚も、また人文知の一形態であると捉えている。

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さらに藤本氏は、出版社である人間書院の例を挙げてこの考えを補強している。人間書院はサルトルの『嘔吐』で知られる中小出版社であり、実存主義の名著を長年出版している。一見難しそうに見える実存主義の著作も、実際には人々が生き延びるための知恵や感覚と深く結びついている。ゲームに対する没入感もまた、明日を迎えるための生存戦略として機能しうるというわけである。

前回のアンダーコモンズからアクセシビリティへ

今回の展示は、前回の展覧会からの直接的な展開でもある。前回の展示では、クィア理論家のジャック・ハルバスタムが提唱した「アンダーコモンズ」をキーワードとして掲げていた。これは、学術的に洗練されたハイな知識の下に、街中で生活する普通の人々が持つ俗人的でローな知識や知恵をより大切にしようとする概念であった。しかし、今回の展示は「アンダーコモンズ2」と銘打つよりも、異なるアプローチを採用している。

藤本氏は、前回の展示から約一年の間、アクセシビリティについて深く考察していた。アクセシビリティとは通常「あるサービスを潤滑にする」ことを指すが、それ以上の多様な意味が含まれている。今回の展示では、その考察の結果として、限定的な機会だからこそ可能な展示方法が選択された。特に、講座の実施形態において、そのアプローチが具現化されている。

限定的な参加者数が生む展示の可能性

展示に関連する講座の実施においては、当初はオンライン参加を含む大規模な予定もあった。もし受講者全員で50名ほどになっていた場合、今回のような対話型の手法は難しかったと藤本氏は指摘する。しかし、実際にはその日は直接参加の方だけで、受講者数は約20名となった。この限定的な人数と直接参加という状況こそが、新たな可能性を開いたと藤本氏は分析している。

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藤本氏は、社会学者のデイヴィッド・グレーバーの方法論をこの限定的な機会に応用した。グレーバーの手法は、小規模で密な対話を通じて、通常の大型イベントでは見えない細部やニュアンスを抽出するのに有効である。この手法により、清原氏の作品と展示空間が一体となるような設営が可能になった。『シチズン・スリーパー』という展示全体が、参加者との相互作用によって完成していく過程そのものが、今回の展示の重要な要素となっている。

清原作品と展示空間の一体化による体験

展示の実現において、藤本氏は「Under Commons」をキュレーターとしての実験的な位置づけとしているが、今回の展示ではある程度の達成感を得ていると語っている。その具体的な現れが、清原豊氏の作品と展示設営の一体化である。単に作品を並べるのではなく、空間そのものが作品の一部として機能するように構成されている。

この構成により、訪問者は従来のような受動的な鑑賞者から、展示の一部を構成する能動的な存在へと変化することになる。藤本氏が「企画者」として狙っているのは、こうした関係性の再編である。ゲームのルールが彫刻化され、それが空間と一体化し、訪問者の生存感覚や人文知と結びつく。この一連のプロセスを通じて、アートと日常、理論と実践の間の溝を埋める新たな試みがなされている。

藤本氏は、今回の展示が訪問者の目でどの程度実現できているかを検証する場でもあると考えている。ハイな理論とローな実践の間の対話、ゲームという現代の文化と彫刻という伝統的な媒体の融合、そしてそれらが人間の生存感覚にどう響くか。『シチズン・スリーパー』は、単なる美術展示を超え、現代人がどのように生き、どのように意味を見つけるかという根本的な問いを投げかけているのである。