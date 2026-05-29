深田えいみ、1億5000万円の無申告で8000万円追徴課税 質素な生活と貯金の実態

セクシー女優深田えいみが、前事務所時代の累積収入1億5000万円を無申告し、8000万円の追徴課税を受けたことを告白。都内の1LDKの自宅を公開し、貯金を楽しむ質素な生活や、ピーク時の貯金額1500万円などを語った。

18歳の時に セクシー女優 「天海こころ」としてデビューしたが売れず、美容整形手術を経て、2018年に「 深田えいみ 」として再デビュー後にブレークした 深田えいみ 。 年収は2400万円となり、7年在籍した前事務所時代の累積収入は1億5000万円だったが、一度も申告されておらず、8000万円の 追徴課税 を受けたことが明らかになった。

深田はテレビ番組の取材に対して、当時の状況を詳細に語った。 デビュー当初は全く注目されず、収入もわずかだったが、整形後の再デビューで人気が急上昇。 しかし、税金に関する知識が乏しく、事務所が適切に処理していると思っていたという。 追徴課税の知らせを受けた時は驚いたが、現在は税理士と相談しながら納税を済ませていると語った。

また、収入が増えたにもかかわらず、生活は質素で、貯金を楽しむ傾向があるという。 番組では都内の1LDKの自宅を訪問したが、タワーマンションなどの豪華な住まいではなく、飾らない生活感が注目された。 タレントの小島瑠璃子が「ナチュラルで素敵」とコメントしたように、派手さを追求しない姿勢が視聴者の共感を呼んだ。 深田は「基本、裸のほうを求められるので、お金を稼いでいても貯金のほうが楽しい」と告白し、必要最低限のものしか購入しないと明かした。

数少ない高級品として、エルメスのクッションを例に挙げ、AVを月に20本撮っていたピーク時に100万円を握り締めて銀座で購入した一部だと説明。 ピーク時の貯金額は20代前半で1500万円程度だったという。 深田の現在の活動はAVのみならず、SNSやイベントなど多岐にわたり、ファンとの交流を大切にしている。 税金問題を教訓に、今後はしっかりと管理していく意向を示した。

また、自身の経験を若い女優たちに伝え、同じ過ちを繰り返さないように啓蒙活動も行っているという。 深田えいみは、華やかなイメージとは裏腹に、堅実な人生観を持つ人物であることが伺える





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