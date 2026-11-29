株式会社うずのくらが運営する道の駅うずしおが2025年10月にリニューアル。淡路足赤海老の生食用提供や絶景展望を導入し、年80万人の訪れを支える観光拠点へ進化中。

株式会社うずのくらは、兵庫県 南あわじ 市で展開する観光施設において、地域特有の海産物と景観を活かした新たな顧客体験の提供を開始しました。同社は淡路島近海の激しい潮流に揉まれて成長した「 淡路足赤海老 」を、身が引き締まり旨みが凝縮された希少な生食用食材として提案しています。この取り組みは、観光客が淡路島の自然と味覚を同時に堪能できる機会を提供することを目的としています。

担当者によると、淡路足赤海老は一般的な調理法ではなく、生で召し上がることでその真価が発揮されると強調しています。家族や友人と一緒に、お好みのメニューを楽しめる環境を整えることで、地域の特産品への理解を深めると同時に、消費者に特別な思い出を提供することを目指しています。このように、地元ならではの食材を最優先に扱う姿勢は、同社のブランド価値を高める重要な柱となっています。

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株式会社うずのくには、南あわじ市で「道の駅うずしお」と「うずの丘 大鳴門橋記念館」の二つの主要施設を運営しています。これらの施設は淡路島南インターチェンジから車で3分から5分という好立地にあります。眼下には世界最大級とされるうず潮を眺めることができ、訪れる人々に大自然的な驚きと感動を提供し続けています。この地理的優位性と景観資源は、同社が観光地として確立してきた基盤であり、地域社会の発展に貢献する核となる要素です。

「道の駅うずしお」は2025年10月にリニューアルオープンしました。この改修により、淡路島の海を360度見渡せる絶景展望「360°（サンロクマル）」が新設されました。ランチタイムや土産物買いを楽しめるこの施設は、「いつ来てもうずうずワクワクできる」ことをコンセプトにしています。リニュアル後の施設は、単なる買い物場所ではなく、観光の目的地として再構築され、多くの訪問者に飽きることのない体験を提供する場となっています。

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隣接する「うずの丘 大鳴門橋記念館」では、淡路島の食文化を象徴する商品が販売されています。名物である「うにしゃぶ」や「島のたこのタタキ茶飯」に加え、全国1位と2位を受賞した実績を持つ「あわじ島バーガー」も人気を集めています。さらに、ここでしか購入できないオリジナル商品のラインナップも充実しており、観光客にとっての特別な記念品として機能しています。これらの食コンテンツは、淡路島の恵みをそのまま顧客へ届けるための重要な窓口となっています。

施設内には、玉ねぎの巨大オブジェ「おっ玉葱(R)」というフォトスポットも設置されています。鳴門海峡をバックに撮影できるこの場所は、全国から多くの観光客が訪れる人気ポイントとなっています。2025年度には、両施設合わせて年間約80万人のお客様にご来館いただき、大きな社会的インパクトをもたらしています。この数字は、同社の施策が地域観光において極めて高い評価を得ていることを示しています。

代表取締役の宮地勇次氏は、今後もお客様に楽しんでいただけるコンテンツやイベントを企画し続けると述べています。同時に、地域社会の発展に貢献し、誰もが目指す目的地としての地位を確立していくことを目標に掲げています。各番組や新聞各紙に対して、本件の取材を要望しており、淡路島の新たな観光トレンドを広く社会に発信していく姿勢を示しています。この動きは、南あわじ市の経済活性化にも寄与すると期待されています。