消費者物価指数、10月は前月比0.4％上昇 食品と住居費が押し上げ

米労働省が10日に発表した10月の消費者物価指数は前月比0.4％上昇し、市場予想の0.3％を上回った。食品と住居費の値上がりが主因で、米連邦準備理事会の12月会合での金融政策判断に注目が集まっている。ガソリンやディーゼルの価格も上昇し、家計の負担感は続いている。

米労働省 は10日、10月の 消費者物価指数 （CPI）を発表した。前月比で0.4％上昇し、市場予想の0.3％を上回った。食品や 住居費 の上昇が主な背景とされており、 米連邦準備理事会 （FRB）は12月の会合でも利上げに向けた方針を維持するとみられている。物価の基調が依然として強いことを示す結果となった。

今回の発表では、前年比の伸び率は示されなかった。前年の10月は連邦政府機関の閉鎖により消費者物価データが収集されなかったため、労働省は前年比を公表しない判断をした。一方、直近の参考値として、9月の前年比は3.7％上昇していた。前年比との単純比較ができない点は、今回の数字を読む際の注意点となる。

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食品と住居費が10月の物価を押し上げた

10月の消費者物価指数は前月比0.4％上昇し、食品と住居費の上昇が全体を押し上げた。特に住居費は、家賃やホテルなどの宿泊料を含めて前月比0.3％上昇した。住居費の上昇分は、全体のCPI上昇分の3割を超えたという。9月も住居費は0.4％上昇しており、住居関連の価格は高止まりしている。

スーパーマーケットでの食品価格は、前月比で0.4％上昇した。品目別では、牛肉が0.9％、卵が0.6％、果物と野菜が0.6％、乳製品が0.6％、スナック菓子が1％それぞれ上昇している。日常の買い物に直結する品目が幅広く値上がりしたことが、食品全体の上昇率を押し上げた形だ。

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エネルギー価格も指数の動きに影響した。ガソリンは前月比1.0％上昇したが、9月の9.1％急騰と比べると上昇ペースは鈍化した。一方、ディーゼルは前月の11.9％上昇に続き、10月も2.7％上昇した。輸送コストに関わるディーゼル価格の上昇が続いたことは、物流や商品価格への波及が懸念される材料となる。

エコノミストは物価の改善に懐疑的な見方

フォワードボンズのチーフエコノミストであるクリストファー・ラップキー氏は、消費者のインフレの悪夢は続いており、改善の兆しは見られないとの認識を示した。同氏は、インフレを抑え込みたいのであれば、FRB当局者はより強力な消火ホースを用意する必要があるだろうと述べ、政策対応の強化を示唆した。

市場予想を上回った今回の結果は、FRBの金融政策の先行きを占ううえで重要な材料となる。米連邦準備理事会は、12月の会合で利上げに向けた方針を維持するとの見方が出ており、物価の粘着性が意識される局面にある。ラップキー氏の発言は、物価対策の手綱を緩めるべきではないという慎重な立場を代表するものといえる。

家計と今後の金融政策判断への影響

家計にとっては、食品や住居費、ガソリン、ディーゼルの値上がりが続くことが負担となる。ホテル・モーテル料金は0.6％、航空運賃は0.4％、娯楽は0.8％、自動車保険料は0.7％、家具・家庭用品は0.7％それぞれ上昇しており、生活に関わる幅広い分野で価格が上がっている。消費者が支出を見直す動きにつながる可能性もある。

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今後の焦点は、米連邦準備理事会が12月の会合で示す金融政策の判断である。労働省が発表した今回の指数は、市場予想を上回る強さを示したため、FRBは物価動向を慎重に見極める姿勢を続けるとみられている。次回以降の消費者物価指数で、食品や住居費の上昇が続くのか、エネルギー価格の伸びがさらに鈍化するのかが、判断の分かれ目となる。