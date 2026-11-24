フランスのUltima Teamが開発するSNES（海外版SFC）用アクションRPG「Eternal Hunters: The Branford Legacy」が，Kickstarterで支援を募っ…

本作を制作するのはフランスのUltima Teamで，「単にピクセルで装飾しただけの現代ゲームではなく，懐古的な模倣でもない」ゲームを目指して開発を進めているという。 現時点では開発の初期段階にあり，レトロゲームイベント「Hedg'Convention 2026」のために作られたデモ版をダウンロードできる。

SNES実機で動作するゲームの開発には，プログラミング的にもグラフィックス的にも厳しい制約が伴うといい，Ultima Teamは「同じコンセプトをPCや最新のゲーム機向けに開発するほうが明らかに容易だろうが，それでは同じプロジェクトではなくなってしまうだろう」と語る。 しかし，「SNESは自分たちのゲーム機である」という姿勢のもと，「このマシンにおける最高のゲームたち，これを特別なものとした要素を大切にしつつ，どこまでマシンを追い込めるかを試したい」という姿勢を持ち，「自分のゲームをカートリッジにして本物のSNESに差し込み，まったく新しいゲームを遊びたい」という願いを込めて開発を続けているそうだ。

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クラウドファンディングは，目標額未達の場合に返金されるオール・オア・ナッシング方式。2026年12月30日の2：01まで続けられ，原稿執筆時点では目標額7万5000ユーロ（約1305万円）のうち，3万2789ユーロ（約571万円）のプレッジが集まっている。