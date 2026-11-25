任天堂が発売した海外版スーパーファミコン「Super Nintendo Entertainment System(SNES)」にWi-Fi接続機能を追加する自作アダプター「Super Network Adapter」を、エンジニアのダニー・ボーランド氏が開発しました。コントローラーポートを利用してインターネットに接続することで、クラウド経由でのセーブデータの同期や、生成AIによるゲーム内キャラクターのセリフの生成を実現します。

Super Network Adapter 」を、エンジニアのダニー・ボーランド氏が開発しました。 コントローラーポートを利用してインターネットに接続することで、クラウド経由でのセーブデータの同期や、生成AIによるゲーム内キャラクターのセリフの生成を実現します。

スーパーファミコンには衛星放送を通じてゲームなどのデータを受信できる周辺機器「サテラビュー」や電話回線を通じてオンライン対戦が可能な通信モデム「XBAND」は存在しましたが、ネットワーク接続専用のポートがありません。 ボーランド氏が目を付けたのが、多くの周辺機器で利用されていたコントローラー接続用の「コントローラーポート」でした。 スーパーファミコンのコントローラーポートは7本の信号線や電源線などで構成されており、ゲームのプログラムから各信号線を制御できます。

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そこで、ボーランド氏は一般的なコントローラーケーブルに含まれる5本の配線だけで通信できる独自のプロトコルを開発しました。 通信速度は最大約30KB/sで、現代の通信規格と比較すると低速ですが、スーパーファミコンのゲームで利用するには十分だとのこと。 ボーランド氏はまずスーパーファミコンのエミュレーター「Mesen」上で通信プロトコルを開発し、続いてマイコンボードの「Raspberry Pi Pico 2 W」を使って試作品を製作しました。

Raspberry Pi Pico 2 Wに搭載されているマイクロコントローラー「RP2350A」は2つのCPUコアを備えているため、一方のコアでスーパーファミコンとの通信を処理しながら、もう一方のコアでWi-Fi通信を処理できます。 ボーランド氏がWi-Fi接続の活用方法として最初に考えたのが、クラウド経由でのセーブデータの同期です。 これにより、スーパーファミコンの実機でプレイしたゲームの続きを外出先でスマートフォンのエミュレーターでプレイし、帰宅後に再び実機で続きを楽しめるようになります。

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スーパーファミコンのゲームの多くはカートリッジ内に搭載された電池でデータを保持するSRAMにセーブデータを保存しています。 ボーランド氏はゲームのROMを書き換えるツールを開発し、電源投入時やリセット時にセーブデータをWebDAVサーバーと同期する処理を追加しました。 セーブデータの保存先はエミュレーターのフロントエンドである「RetroArch」と共通化されており、実機とスマートフォンの間でセーブデータを相互に引き継ぐことができます。

また、Wi-Fiへの接続設定をスーパーファミコン上で行うための専用ソフトウェアも開発されました。 以下のムービーは実際にスーパーファミコンを使って収録されたもので、接続先のWi-Fiネットワークを選択し、十字キーを操作してパスワードを1文字ずつ入力する様子を確認できます。 セーブデータの同期時にはデータのハッシュ値を比較し、カートリッジとサーバーのどちらのデータが更新されたのかを判定します。

双方のデータが変更されている場合は上書きを避け、カートリッジ側のデータを別のフォルダーに保存することで、セーブデータの消失を防ぐという仕組み。 また、セーブデータを細かく分割して変更された部分だけをスーパーファミコンとアダプターの間で転送することで、同期に伴う待ち時間も短縮しているそうです。 ボーランド氏はさらにインターネットを経由して大規模言語モデルにアクセスし、ゲーム内のキャラクターのセリフをリアルタイムで生成するシステムを開発しました。

実験に用いられたのは1991年に発売された「ゼルダの伝説 神々のトライフォース」です。 オリジナルの「ゼルダの伝説 神々のトライフォース」では、主人公のリンクが民家のツボを壊しても住民のセリフは変化しません。 ボーランド氏はゲームのプログラムを改変し、リンクが話しかけた相手や直前に取った行動などの情報をLLMに送信し、生成されたセリフを本来のセリフと置き換える仕組みを構築しました。 これにより、リンクがニワトリにちょっかいを出すと住民が文句を言うなど、プレイヤーの行動に応じた反応が返ってくるようになりました。

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ボーランド氏はAnthropicの複数のAIモデルを試し、ゲーム内の状況にふさわしいセリフを生成できた割合を別のLLMに評価させました。 その結果、Haikuが66％、Sonnetが90％、Opusが98％というスコアを記録したため、最終的にClaude Opus 5.5を採用したとのこと。 しかし、Haikuが最初のトークンを出力するまでにかかる時間は約0.8秒だったのに対し、Opusでは平均2.2秒かかりました。 そこで、ボーランド氏はリンクがキャラクターに近づいた段階でセリフを先回りして生成し、一時的に保存しておく仕組みを導入。

実際に話しかけるまでにセリフの生成を済ませておくことで、ゲームプレイを妨げる待ち時間を解消しています。 一方で、実際には使われないセリフも大量に生成されるため、AIの利用コストがかさむという欠点もあるそうです。 試作品での動作を確認したボーランド氏は、専用のプリント基板も設計しました。 基板にはスーパーファミコンとの通信を担当するRP2350Aと、Wi-Fi通信を担当するESP32-C3が搭載されており、2つのチップはUARTと呼ばれるシリアル通信方式で接続されています。

電力供給はコントローラーポートから受けられるため、外部電源は搭載していません。 また、アダプターを収納するケースも設計されています。 ケースはオイルライターと同じくらいの大きさで、ケース表面に刻まれたWi-Fiマークの一部としてLEDインジケーターが点灯するデザイン。 さらにボーランド氏はケーブルを介さずにコントローラーポートに直接差し込める形状のアダプターも検討しているそうです。