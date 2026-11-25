『GTA6』、海外アダルトサイトのアクセス数にも影響を与えていた。

Pornhubが公開した『GTA6』発売日のアメリカ国内のアクセス数の推移を見ると、ゲームが発売される0時前（以降、時刻表記はすべて米国東部時間）からアクセス数が急激に落ち込み、午前1時の時点では通常のアクセス数の-15.5％という記録を残しています。

アメリカ国内の『GTA6』の発売直後のプレイヤーは、アダルトサイトへのアクセス数を大幅に失わせるほど多かったようです。 しかし発売直前の18日午後10時には通常の+16.5％、発売後5時間が経った19日午前5時には+13.8％というアクセス数増加を見せていることから、『GTA6』プレイ前に、あるいはプレイ後にPornhubを閲覧した人がかなりの数いたことがうかがえます。 『GTA6』に関連したフレーズの検索数グラフも公開。

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先月との検索数の比較で11月18日には+9,565％、発売日である19日には+16,196％という驚異の伸びを見せ、18日からの関連検索数の総計は1,500万件にも上るとのことです。 関連検索フレーズの内訳はゲームタイトルでの検索を除くと、ヒロインである「ルシア」が検索数トップとなっています。 また、重要施設であるストリップクラブや、序盤にわずかに登場するNPCながらもセクシー衣装で登場してプレイヤーに強いインパクトを残す「マンディ」も検索上位に位置しています。