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海外体験が日本企業と次世代リーダーの成長に不可欠な理由

海外体験 · 日本企業 · グローバル化

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日本企業はこれまで海外の優れたものを取り入れて改良し輸出することで成長してきたが、内向き志向の強まりにより自社の強みや課題を客観視する機会を失いつつある。海外へ出て自分が外国人になる経験を積むことで、日本の常識とは異なる価値観や市場のリアルに触れ、多様な文化を受け入れる柔軟性や変化を起こす力が養われる。これはインバウンド対応だけでなく、あらゆる企業のイノベーションや次世代リーダー育成に不可欠である。ビジネス面でも、国力や一人当たりGDPの順位低下は外資系企業による日本への投資優先順位を下げ、シンガポールなど他のアジア市場との比較で不利になる。2026年夏の検索データでは海外旅行は横ばいだが、訪日客による検索は前年比140パーセント、日本人の国内旅行検索は100パーセント増加した。平日に旅行すれば連休時の半額ほどの費用で済むケースが韓国やハワイ、国内旅行でも見られ、2026年シルバーウィークの祝日と平日でホテル価格や韓国航空券の価格に大きな差があった。

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