海外体験が日本企業と次世代リーダーの成長に不可欠な理由
日本企業はこれまで海外の優れたものを取り入れて改良し輸出することで成長してきたが、内向き志向の強まりにより自社の強みや課題を客観視する機会を失いつつある。海外へ出て自分が外国人になる経験を積むことで、日本の常識とは異なる価値観や市場のリアルに触れ、多様な文化を受け入れる柔軟性や変化を起こす力が養われる。これはインバウンド対応だけでなく、あらゆる企業のイノベーションや次世代リーダー育成に不可欠である。ビジネス面でも、国力や一人当たりGDPの順位低下は外資系企業による日本への投資優先順位を下げ、シンガポールなど他のアジア市場との比較で不利になる。2026年夏の検索データでは海外旅行は横ばいだが、訪日客による検索は前年比140パーセント、日本人の国内旅行検索は100パーセント増加した。平日に旅行すれば連休時の半額ほどの費用で済むケースが韓国やハワイ、国内旅行でも見られ、2026年シルバーウィークの祝日と平日でホテル価格や韓国航空券の価格に大きな差があった。
これまで 日本企業 は海外の良いものを取り入れて改良し、再び世界へ輸出することで成長してきました。 しかし内向き志向が強まり、外の世界を知らなければ、自社の強みや課題すら客観視できません。
たとえ出発の動機は観光であっても、海外へ出て「自分が外国人になる経験」を積めば、日本の常識とは180度異なる価値観や市場のリアルに触れられます。 多様な文化を受け入れる柔軟性や変化を起こす力は、インバウンド対応の現場だけでなく、あらゆる企業のイノベーションや次世代リーダーの育成に不可欠だと考えています。 そう強く感じています。 ビジネスの面でも、グローバル企業では「どの国・市場にどれだけ投資するか」を常に天秤にかけられます。
私は外資系企業の日本法人トップとして本社から日本への投資を引き出さなければならない立場ですが、国力や1人当たりGDPの順位が下がれば、シンガポールなど他のアジア市場と比べられ、日本の優先順位が落ちてしまいます。 検索ベースのデータでは、海外旅行は前年比で横ばいです。2026年の夏は、訪日客による検索が前年比140％、日本人の国内旅行への検索増加率は100％でした。 特徴的なのは、韓国やハワイでも、平日の日程で検索すると、旅行費が連休中の半額ほどになることがあったことです。
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