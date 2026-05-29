海外で鍛えたアイアンショットが光る 肥後莉音、ツアー自己最少69でバーディー連発

海外で磨いたフィジカルと技術を生かし、イベント全体で自己最少のスコアをつけた肥後莉音のプレーと挑戦を取り上げる。

オーストラリア・ゴールドコースト出身の23歳 女子プロゴルフ ァー、 肥後莉音 が 日本ツアー で圧巻のプレーを見せた。 彼女は前半で3つの バーディー を伸ばし、強風や難しいコンディションの中でも後半に全力で挑み、ツアー自己最少の69を記録した。

実測で117ヤードの2番パー3では1メートルごとにボールがカタリ、バーディーへと続き、4番と5番では連続バーディーを達成した。 特に前半の3つのバーディーは全ショットが安定しており、風の影響をほとんど受けなかった。 後半が完璧にまとまることで、リーダーボードのトップに復帰し、ツアー史上初の個人最速得点を成功させた。 巨人のような力強いスイングと正確なアイアンショットが、この結果を可能にした。

肥後選手は幼少期に新体操や水泳といった継続的な身体活動に打ち込み、11歳で父・正史さんの勧めに従いゴルフを始めた。 成長とともにボールコントロールと筋力の向上に励み、最終的に米カリフォルニア州の名門ペパーダイン大学に進学。3年目にはオールアメリカンに選出され、主力として輝くほか、米男子ツアー名門のサヒス・ティーガラを輩出した経験もある。 大学卒業後、米下部ツアーでのプレー権を得たものの、父が母国である日本での競技に挑戦する意思を固めた。 昨年は日本のプロテストに合格し、26年の開幕を迎えるために準備を始めた。

両親は日本人であるが、家庭内では英語と日本語が混在し、肥後選手自身は日本語に不慣れであった。 だが、過去3カ月間にわたる日本ツアーでの試合と日本の選手との交流を通じて、流暢な日本語でのコミュニケーションが可能になった。 取材での回答も自然に完璧で、日常会話レベルを超えた安心感を示した。 彼女は将来的に米ツアーでの活躍を目指しつつも、まずは日本で実績を積みたく、シード権の獲得と1勝目の突破を目標としている。

今月予定の第1回リランキングでシード権を確保すれば、さらなる試合出場が可能になる。 肥後莉音はオーストラリア国籍だが、両親は日本国籍。 身長1メートル58、体重56キロ、血液型Bで、スポーツ歴としては新体操と水泳に加え、趣味は写真とギター。 好きな色は黄色で、名前の由来は兄・大河（タイガ）さんの名前に関連する「ライオン」に由来した。 彼女の将来に期待が高まる中、ファンはそのパフォーマンスと人柄を見守り続けている





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