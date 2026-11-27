小さな船から始める大規模な海陸戦闘戦略ゲームが、大幅なローカライズ直しにより日本語に対応。RTS要素の強化、賞金首掲示板の追加、攻城戦復活など、早期アクセス9ヶ月目の大規模アップデートが行われました。

プレイヤーは小さな船とわずかな資金から冒険を始め、交易や宝探し、敵船の略奪で力を蓄えていきます。 艦隊で沿岸の防衛施設を砲撃しつつ、上陸させた部隊で島を占領するなど、海と陸が連動した大規模な戦闘が特徴です。

開発者のJohn氏によると、ここ数週間でローカライズの仕組みを大幅に作り直し、要望の多かったアジア圏の言語として日本語などに対応したとのことです。 まだ実験的な段階で訳が行き届いていない箇所も残っているものの、ゲームの大半はプレイできるとしています。 実際に遊んでみたところ、英語のままの箇所がところどころ見られたものの、序盤をプレイする限り大きな支障はない程度だと感じました。 なお、これまで有志が作った翻訳の一部は、今回の変更で動かなくなる可能性が高いそうです。

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同アップデートではRTS部分にも大きく手が入りました。 艦隊の船に複数の命令を予約できるようになったほか、歩兵に体力ゲージを表示し、陣形システムも一新しています。 これまで艦上やキャンペーンマップでの活躍に限られていたリーダー（船長や総督などのキャラクター）は、陸へ送り込んで戦わせることも可能です。 さらに、悪事を働いたリーダーに賞金がかけられる「Bounty Boards（賞金首掲示板）」が加わり、プレイヤーの島が敵に攻め込まれる攻城戦も復活しました。