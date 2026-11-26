千葉県浦安市が害獣対策として打ち出した「ネズミ退治大作戦」が、SNS上でディズニーのキャラクターを連想させるとして大きな話題となっている。市はスーパーラット対策として環境改善モデル地区を設定するが、ネット上では大喜利が起き、本来の苦情対応というメッセージが霞んでしまうほどの盛り上がりを見せた。

千葉県 浦安市 が打ち出した至極まっとうな害獣駆除計画が、SNS上で思わぬ方向のざわめきを呼んでいる。 地元紙・ 千葉日報 が24日に配信した記事の見出しは『ネズミ退治へ「大作戦」 浦安駅一帯 市民から苦情相次ぐ』。

この文字列を目にした瞬間、多くのネットユーザーの脳裏には、路地裏を這い回る灰色の小動物ではなく、赤いズボンに黄色い靴を履き、舞浜の地で笑顔を振りまく“世界一有名なあのネズミ”が浮かんでしまったのだ。 市長宅の押し入れにも穴…現場は大真面目かつ深刻 もちろん、浦安市が頭を抱えているのはファンタジーの世界の住人ではなく、現実の害獣被害である。 近年、市内では「ごみ袋が荒らされる」「車のボンネットに入り込まれ配線をかじられた」「庭の果実が食べられた」といった苦情が相次いでいる。

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地球温暖化の影響で冬場も活動期間が長くなり、繁殖スピードが上がっていることが背景にあるという。 事態の深刻さは、市のトップ自ら体験済みだ。 内田悦嗣市長は19日の定例記者会見で、11月初めの早朝5時半ごろ、自宅内を走り回るネズミと遭遇したことを明かした。 押し入れに入り込んだ隙を突いて閉じ込めることに成功したものの、駆けつけた駆除業者が扉を開けると、そこにはぽっかりと開いた「穴」だけが残されており、肝心の姿は消えていたという。